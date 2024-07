Jak płukać gardło, aby ukoić ból i nie dopuścić do rozprzestrzenienia zarazków? Przede wszystkim systematycznie, dzięki temu spłuczemy z niego wszystkie chorobotwórcze drobnoustroje, resztki pokarmów, nawilżymy i zabezpieczymy przed dalszym rozwojem infekcji.

Do płukania gardła możemy wykorzystać napary z ziół takich jak szałwia, rumianek czy Septosan (gotowa mieszanka ziołowa). Równie skuteczne będą napary z goździków, miód, ocet jabłkowy, olejek herbaciany, woda utleniona oraz soda oczyszczona.

Jak płukać gardło – odpowiednia temperatura i technika

Ból gardła może być symptomem rozwijającej się infekcji, rozpoczynającej się anginy ropnej, skutkiem niewłaściwej pracy układu trawiennego (w przypadku refluksu) oraz reakcją na nagłe zmiany temperatur i suche powietrze (klimatyzacja). Jeżeli jest to zakażenie, wówczas aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się drobnoustrojów dobrze przez 1-3 dni zostać w domu i zatrzymać wędrówkę wirusów lub bakterii dzięki regularnemu płukaniu gardła i odpoczynkowi.

Nie wszyscy jednak mogą pozwolić sobie na taki komfort, dlatego warto sięgnąć po skuteczne i naturalne metody walki z tą przykrą dolegliwością. Płyn, którym płuczemy gardło nie może być ani za chłodny ani za gorący – zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku możemy pogorszyć stan gardła. Optymalna temperatura to około 36 stopni Celsjusza – fizjologiczna, łatwo ją rozpoznać, ponieważ nie będzie powodowała żadnego dyskomfortu. Gardło płuczemy co 2-3 godziny. Ważne jest, aby płucząc gardło, robić to dokładnie, przez około 3-5 minut.

Jak płukać gardło – zioła i mieszanki ziołowe, napar z goździków

Przygotowanie naparu ziołowego to zalanie połową szklanki wrzącej wody saszetki zioła lub 1 łyżeczki suszu. Czas parzenia wynosi około 7 minut pod przykryciem, następnie wyjmujemy saszetkę lub przecedzamy wywar, studzimy i płuczemy. Jeżeli nie lubimy smaku ziół wówczas można dodać do ostudzonego naparu łyżeczkę miodu np. lipowego. Do płukania gardła nadają się zioła takie jak: lipa, szałwia, rumianek, tymianek lub gotowa mieszanka na stany zapalne gardła i górnych dróg oddechowych – Septosan.

Taka ziołowa kuracja na gardło działa antyseptycznie, ściągająco, nawilżająco (szczególnie lipa i rumianek) oraz lekko przeciwbólowo. Goździki – dostępne niemal w każdym sklepie spożywczym to silne naturalne środki przeciwbólowe. 3-7 goździków zalewamy do połowy szklanki wrzątkiem i pozostawiamy na noc pod przykryciem. Przecedzamy, uzupełniamy ciepłą wodą, aby płukanka nie była zbyt chłodna i płuczemy gardło. Goździki działają przeciwbólowo i ściągająco, dzięki czemu szybko poczujemy ulgę, ponadto wykazują właściwości przeciwzapalne i bakteriobójcze. Smak takiego roztworu jest bardzo intensywny i podczas płukania możemy odczuwać lekkie pieczenie.

Jak płukać gardło – soda oczyszczona i woda utleniona

Płukanie gardła wodą utlenioną, soda oczyszczoną, olejkiem herbacianym lub octem jabłkowym wymaga zawsze rozcieńczenia tych substancji wodą. Woda utleniona – 1 łyżeczka na szklankę wody, soda oczyszczona – 1 łyżka na szklankę wody, olejek herbaciany – 4 krople na pół szklanki wody, ocet jabłkowy – 1 łyżka na pół szklanki wody. Pamiętajmy, aby woda była zawsze lekko ciepła. Te środki przede wszystkim zdezynfekują gardło i jamę ustną, dlatego warto łączyć tego rodzaju płukanki z ziołowymi naparami.