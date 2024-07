Kisz, czyli quiche to wytrawny, kruchy placek z nadzieniem mięsnym, serowym i/lub warzywnym doprawionym ziołami i zalanym jajeczno-śmietanową masą. Może zawierać również owoce morza. Najpopularniejszą odmianą tego dania jest placek lotaryński (quiche lorraine) przyrządzany z boczkiem, szynką, serem i sosem bolońskim, krojony jak tort, podawany na ciepło jako specjał bożonarodzeniowy w północno-wschodniej Francji. Podany poniżej przepis na kisz ze szpinakiem to bezmięsna alternatywa dla wegan i wegetarian.

Kisz ze szpinakiem i warzywami – wegański przepis

Stopień trudności: łatwy

Czas przygotowania: około 60 minut

Składniki na ciasto:

2/3 szklanki mąki pszennej razowej,

1/3 szklanki mąki pszennej białej,

0,5 łyżeczki soli,

1/4 szklanki oleju rzepakowego,

1/4 szklanki lodowatej wody.

Składniki na farsz:

½ małej cukinii,

2 garści świeżego szpinaku,

1 czerwona cebula,

8-10 suszonych pomidorów,

200 g tofu wędzonego,

4 ząbki czosnku – starte na tarce lub przeciśnięte przez praskę,

3 łyżeczki ziół prowansalskich,

pół łyżeczki sproszkowanej chilli,

1 łyżka drobno posiekanego szczypiorku,

125 ml mleka sojowego naturalnego bez cukru,

2 łyżki soku z cytryny,

1 łyżka mąki ziemniaczanej,

1 czubata łyżka mąki kukurydzianej,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

1. Z podanych na ciasto składników zagnieć ciasto, rozwałkuj podsypując mąką i wyłóż nim nasmarowaną tłuszczem foremkę zostawiając kilka pasków do przykrycia wierzchu. Przedziurkuj ciasto widelcem, żeby nie tworzyły się pęcherzyki powietrza. Wstaw do rozgrzanego do 190 stopni piekarnika i lekko podpiecz przez około 15 minut. W tym czasie przygotuj farsz.

2. Szpinak podsmaż w rondelku z olejem, czosnkiem, solą, szczypiorkiem i posiekanymi suszonymi pomidorami.

3. Zeszklij na patelni cebulę i dodaj startą na tarce o grubych oczkach cukinię. Smaż wszystko około 5-7 minut.

4. Pozostałe składniki na farsz zblenduj na gładką masę.

5. Wyjmij ciasto z piekarnika – powinno być lekko podpieczone – wyłóż na nie cukinię z cebulą, pomidorami, szczypiorkiem i szpinakiem zalej wszystko farszowym sosem, połóż na wierzch pozostawione paski ciasta.

6. Zapiekaj w temperaturze 190 stopni przez około 30 minut do momentu zarumienienia się ciasta.

7. Podawaj ciepłe.

Smacznego!

