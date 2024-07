Praca zdalna (freelancing, e-praca) polega na wykonywaniu obowiązków służbowych z dala od biura. Przykłady takich prac to copywriter, księgowy, grafik czy projektant techniczny. Do zalet takiego trybu pracy należy wygoda oraz możliwość podróżowania i współpracy z ludźmi z całego świata. Wady pracy zdalnej to brak bezpośredniego kontaktu z współpracownikami i konieczność utrzymania wysokiej samodyscypliny.

Reklama

Przykłady zawodów, w których popularna jest praca zdalna to copywriter, grafik komputerowy, księgowa, handlarz internetowy, projektant techniczny, edytor czy analityk ekonomiczny.

Co to jest praca zdalna?

Praca zdalna (telepraca, praca przez internet, freelancing) polega na wykorzystaniu nowoczesnych technologii jako narzędzia do wykonywania swojego zadania. Freelancer komunikuje się z pracodawcą przez Internet za pomocą e-maili lub wybranych komunikatorów. Praca zdalna może mieć charakter:

stały - w pełnym wymiarze godzin,

nieregularny - częściowo w domu, częściowo w biurze,

uzupełniający – docelowo pracownik spędza czas w biurze, jednak wyjątkowe sytuacje zmuszają go do wykonania reszty pracy w domu.

Korzyści pracy zdalnej

Pracownik zdalny cieszy się dużą wygodą. Może on pracować zarówno w domu, jak i ogrodzie czy podróży. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby spędzić kilka miesięcy w innym kraju i cieszyć się piękną pogodą w czasie polskiej zimy. Nawet jeśli praca wymaga korzystania z Internetu, to w dużych miastach jest wiele darmowych hot spotów WiFi, gdzie swobodnie można korzystać z sieci. Praca w podróży jest też efektywna, ponieważ chce się szybko wykonać swoje zadanie, aby delektować się urokami nowego miejsca. Jeśli pracownik postanawia zostać u siebie w domu, to zaoszczędza on czas i pieniądze. W ten sposób unika stania w korkach oraz konieczności jedzenia obiadu na mieście. Pracownik zdalny generuje dużo mniejsze wydatki pracodawcy, ponieważ nie potrzebuje siedziby w biurze ani dodatkowego sprzętu. Zdarza się więc, że freelancer otrzymuje większe wynagrodzenie. Pracodawca natomiast ma okazję pozyskać specjalistów, którzy mieszkają zbyt daleko, aby zatrudnić ich w biurze. Współpraca z pracownikami z odległych części świata może być świetną okazją do rozwoju firmy i pozyskania nowych, świeżych pomysłów.

Zobacz także

Minusy pracy zdalnej

Największą wadą pracy zdalnej jest konieczność utrzymania wysokiej samodyscypliny. W domu jest wiele rzeczy, na których można skupić uwagę. Nie jest więc łatwo poświęcić się tylko pracy przez 8 godzin. Należy samemu dbać o grafik oraz o terminy oddania zleceń. Trzeba zatem wyznaczać sobie deadline, czyli konkretny termin oddania projektu. Pracując zdalnie nie ma się też bezpośredniego kontaktu z pozostałymi pracownikami. Ogranicza to rozwój zawodowy, ponieważ nie można na bieżąco konsultować się w sprawie współpracy. Pracując w biurze, buduje się relacje z kolegami z pracy, dzięki temu można znacznie poszerzyć krąg znajomych. Praca zdalna ogranicza te możliwości. Ponadto trudno jest stworzyć kulturę współpracy w firmie, która korzysta z pracy zdalnej. W zgranym zespole liczy się wspólne dobro i rozwój firmy, natomiast pracownikom indywidualnym zależy tylko na własnych korzyściach. W wielu przypadkach praca zdalna jest zawierana w postaci umowy zlecenie lub o dzieło. Często uniemożliwia to wzięcie kredytu oraz przewidzenie przyszłych dochodów. Warto dodać, że pracodawca ma ograniczone zaufanie do pracowników zdalnych. Wynika to z tego, że nie ma on pełnej kontroli nad poczynaniami zleceniobiorcy.

Reklama

Dla kogo jest praca zdalna?

Praca zdalna jest przeznaczona dla osób, które posiadają umiejętność organizacji czasu własnej pracy. Ważne jest również, aby bliscy rozumieli, że jest to tak samo ważne zajęcie jak praca biurowa. W tym celu warto przeznaczyć fragment mieszkania na swoje stanowisko pracy. Freelancer musi również umieć doskonale komunikować się z przełożonym, aby dokładnie zrozumieć jego potrzeby i wymagania.