Do kupowania w internecie zachęcają niskie ceny, wygoda oraz niskie koszty dostawy zakupionych przedmiotów. Według najnowszych danych w 2015 roku przez internet najchętniej kupowano przedmioty z kategorii odzież i akcesoria.

Handel w internecie – najczęściej wybierane kategorie

Zgodnie z najnowszymi danymi raportu Gemiusa „E-commerce w Polsce w 2015” największą popularnością sprzedaży w internecie cieszył się handel ubraniami. Odzież, akcesoria i dodatki to kategoria najczęściej wybierana podczas zakupów internetowych (73%). Dobrze sprawdza się także handel w internecie książkami, płytami i filmami (67%) oraz internetowe zakupy sprzętu RTV i AGD (57%). W kategorii zakupów planowanych na pierwszym miejscu uplasowały się podróże (38%), za nimi odzież i akcesoria (37%) oraz bilety do kina i do teatru (36%). E-zakupy w internecie w 2015 roku na zagranicznych stronach to zazwyczaj odzież i akcesoria (37%), książki, płyty oraz filmy (33%) i multimedia takie jak: e-booki czy aplikacje (23%). Do najmniej popularnych i najrzadziej kupowanych przedmiotów w 2015 roku należały: artykuły budowlane, artykuły dla kolekcjonerów i ubezpieczenia.

Handel w internecie – najczęściej wybierane formy dostawy oraz płatności

Najchętniej wybieraną formą dostawy produktów jest bezpośrednia dostawa do domu lub pracy za pośrednictwem kuriera. Kurier jest też najczęściej wybieraną formą zwrotu towaru zakupionego przez internet. W 2015 roku za e-zakupy najchętniej płacono szybkim przelewem (np. PayU). Popularną formą płatności jest także przesyłka pobraniowa – płatność osobista u kuriera dostarczającego zakupy.