Seks grupowy może na nowo rozgrzać wasz związek lub stać się powodem rozstania. Łączy się ze złamaniem wielu zasad, a to może być przyczyną różnorakich konsekwencji. Dlatego, zanim zdecydujesz się na ten rodzaj seksu poznaj wszystkie jego wady i zalety.

Reklama

Czym jest seks grupowy?

Jak sama nazwa wskazuje w seksie grupowym bierze udział większa liczba osób. Ale nie zawsze, bo do tego rodzaju igraszek zaliczamy też tzw. trójkąt, w którym biorą udział trzy osoby. Najczęściej bywa tak, że pary decydują się na spotkanie z innymi parami, aby współżyć w jednym pomieszczeniu. Czasem są to zgromadzenia przybierające formę orgii, a uczestniczące w nim osoby działają pod wpływem chwili i współżyją zarówno z kobietami, jak i z mężczyznami. Ta odmiana seksu może przybierać najróżniejsze oblicza. Pamiętaj jednak, że do stosunku płciowego nie można nikogo zmuszać.

Seks grupowy – jak przekonać partnera?

Nie proponuj swojemu partnerowi seksu grupowego, jeśli przechodzicie kryzys, bądź wiesz, że twoja ukochana osoba jest zazdrosna. Przecież nie chcesz zakończyć związku, prawda? Kiedy wasze stosunki są dobre, a ty masz ochotę urozmaicić swoje życie seksualne, powiedz otwarcie o swoich fantazjach partnerowi. Najlepiej zrób to w łóżku, ponieważ w czasie współżycia będzie na tyle podekscytowany, że łatwiej mu będzie przyjąć taką sugestię. Jeśli twoje marzenie spodoba mu się, z czasem wróć do tego tematu. Podczas rozmowy zachowaj szczególną ostrożność.

Zalety seksu grupowego

Seks bez zobowiązań, wśród grupy osób może wprowadzić wiele nowości do twojego związku. Możesz się nauczyć wielu pozycji seksualnych, które potem wykorzystasz ze swoim partnerem. Ponadto staniesz się pewniejszą siebie i lepszą kochanką.

Wady seksu grupowego

Nie w każdym związku po seksie grupowym stosunki między kochankami poprawiają się. Można czuć się źle ze względu na obawy, że seks z kimś innym spodobał się partnerowi bardziej. Zdarza się, że naruszenie intymności w związku, współdzielenie jej z innymi osobami, sprawia, że zmniejsza się bliskość i poczucie bezpieczeństwa. W części wypadków jest tak, że relacje stygną, a sami partnerzy nie czują się z tym dobrze. Są zakłopotani i zawstydzeni tym, że doszło do takiej sytuacji. Z czasem stają się wobec siebie coraz bardziej zazdrośni, obcy, a co najgorsze agresywni. Partnerzy oddalają się od siebie i może dojść do rozstania. Powodem separacji może być także zaistniałe uczucie do innej osoby z kręgu seksu grupowego. Kolejną wadą jest ryzyko pojawienia się zdrady czy niechcianej ciąży.

Zobacz także

Reklama

Przemyśl, czy warto zmieniać swoje życie dla kilku chwil spełnionej fantazji. Wyobrażasz sobie swojego partnera uprawiającego seks z inną osobą? Jak się zachowasz, jeśli dojdzie do takiego incydentu? Czy będziesz się czuć normalnie? A może wszystko odwróci się o 180°? Nie lepiej, aby seks z uczestnictwem kilku osób pozostał tylko na etapie marzeń?