Do wegetariańskiego gulaszu warto dodać cebulę i ulubione warzywa. Sprawdzą się: papryka, cukinia oraz marchewka. Aby danie nabrało smaku, należy go przyprawić solą i pieprzem i oregano oraz rozmarynem. W wersji meksykańskiej można wykorzystać garam masalę oraz kmin rzymski.

Wegetariański gulasz to pomysł na pożywny i rozgrzewający obiad. Można go podawać z ryżem, kaszą oraz surówką, np. z pora. Sekretem potrawy jest doprawienie go różnymi przyprawami, w zależności od efektu, jaki chce się uzyskać.

Wegetariański gulasz warzywny

Składniki:

1 puszka czerwonej fasoli,

cebula,

średnia cukinia,

czerwona papryka,

marchew,

250 g pieczarek,

puszka krojonych pomidorów,

2 ząbki czosnku,

rozmaryn,

oregano,

ostra papryka,

sól,

pieprz czarny,

pieprz ziołowy.

Czas przygotowania: około 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Obierz i pokrój cebulę w piórka.

Umyj i obierz marchew, a następnie zetrzyj na tarce na grubych oczkach.

Obierz pieczarki i pokrój je w plasterki.

Umyj paprykę i cukinię, po czym pokrój paprykę w paseczki, a cukinię w kostkę.

Podsmaż powyższe składniki na łyżce masła.

Na patelnię włóż paprykę oraz cukinię.

Podsmażaj całość przez 2-3 minuty.

Obierz i przeciśnij czosnek przez praskę.

Dodaj pomidory i czosnek.

Duś składniki gulaszu do miękkości.

Jeśli danie zacznie się przypalać, podlej je wodą.

Pod koniec gotowania dodaj fasolę odsączoną z zalewy i przypraw do smaku.

Gulasz wegetariański meksykański

Składniki:

mała cukinia,

średnia cebula,

1/2 czerwonej papryki,

10 pieczarek,

1,5 puszki krojonych pomidorów,

1/2 puszki czerwonej fasoli,

1/2 puszki kukurydzy,

1/2 małego opakowania kostki sojowej,

1/2 łyżeczki masła,

ostra papryka

kmin rzymski,

świeża kolendra,

garam masala,

sól,

pieprz,

szczypta cukru.

Czas przygotowania: około 30-40 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Obierz cebulę i czosnek, po czym pokrój je w drobną kostkę.

Rozgrzej nieco masła na patelni i podsmaż na nim czosnek i cebulę.

Umyj paprykę i cukinię, a następnie pokrój w kostkę.

Umyj i obierz pieczarki, po czym pokrój je na plasterki.

Włóż na patelnię paprykę, cukinię i pieczarki.

Smaż przez około 5 minut.

Dodaj odsączone z zalewy kukurydzę, fasolę i pomidory i posól je.

Smaż całość na niewielkim ogniu.

Zagotuj wodę, a następnie wrzuć do niej kostkę sojową.

Gotuj ją przez 4-5 minut, odsącz i dodaj do gulaszu.

Gotuj gulasz przez 10 minut, a następnie dodaj przyprawy.

Przepis na wegetariański gulasz z pieczarkami

Składniki:

500 g pieczarek,

cebula,

papryka,

1/2 marchewki,

1/2 pietruszki,

pomidor,

1 ząbek czosnku,

2 łyżki masła,

1/3 łyżeczki ostrej papryki ,

, 1/3 łyżeczki słodkiej papryki,

sól.

Czas przygotowania: około 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Umyj i obierz pieczarki, a następnie pokrój je w cząstki.

Roztop masło na patelni i wrzuć na nią pieczarki.

Posól je i podsmaż na średnim ogniu.

Umyj i obierz marchewkę oraz pietruszkę.

Zetrzyj je na tarce i dodaj do pieczarek.

Obierz cebulę i pokrój ją w piórka.

Umyj paprykę, a następnie pokrój w kostkę.

Wrzuć cebulę i paprykę na patelnię.

Podsmażaj całość przez 7-8 minut.

Dodaj słodką i ostrą paprykę.

Umyj i obierz pomidora, po czym pokrój go w cząstki. Włóż go na patelnię.

Dodaj do gulaszu 1/2 szklanki wrzątku i duś na małym ogniu.

Danie będzie gotowe, kiedy sos zgęstnieje, a smaki się „przegryzą”.

Smacznego!