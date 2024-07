Pomiar składu ciała pozwala określić stosunek masy mięśniowej do tkanki tłuszczowej oraz sprawdzić poziom nawodnienia organizmu i określić jego wiek metaboliczny.

Wskaźnik BMI, czyli Body Mass Index

BMI określa, czy proporcja masy ciała do wzrostu jest odpowiednia. Wylicza się go dzieląc masę ciała (w kilogramach) przez wzrost (w metrach) podniesiony do kwadratu. Nie będzie to wiążący wynik na przykład u osób regularnie trenujących, gdyż masa mięśniowa zwiększa ogólną wagę ciała. Przyjmuje się, że wskaźnik BMI na poziomie:



18,5 – 24,9 oznacza normę,

25 – 29,9 oznacza nadwagę,

≥ 30 oznacza otyłość,

30 – 34,9 oznacza otyłość I stopnia,

35 – 39,9 oznacza otyłość II stopnia,

≥ 40 oznacza otyłość III stopnia.

Zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie

Zarówno niedobór, jak i nadmiar tkanki tłuszczowej jest niekorzystny dla zdrowia. Pomiar składu ciała określa procentową zawartość tkanki tłuszczowej, a interpretacja wyniku wskaże, czy zawartość tkanki tłuszczowej świadczy o jej niedoborze, normie, nadwadze czy otyłości. Przy badaniu tego czynnika brana jest pod uwagę płeć oraz wiek osoby poddającej się analizie składu ciała. Na przykład u kobiety w wieku 25 lat zawartość tkanki tłuszczowej na poziomie 10% będzie świadczyła o niedoborze, około 30% o normalnej zawartości tkanki tłuszczowej, granica 40% będzie płynną pomiędzy nadwagą a otyłością.

Poziom nawodnienia organizmu

Dzięki pomiarowi składu ciała można dowiedzieć się także, czy w organizmie jest odpowiednia ilość wody. W organizmie zdrowej kobiety powinno być od 45 do 60% wody, u mężczyzny natomiast od 50 do 65% wody. Właściwe nawodnienie organizmu jest warunkiem utrzymania go w dobrej kondycji.

Zawartość masy mięśniowej w organizmie

Interpretacja wyników pomiaru składu ciała wskaże na poziom zawartości masy mięśniowej:

ukryta otyłość będzie świadczyć o prawidłowej wadze, ale zbyt wysokiej zawartości tkanki tłuszczowej względem tkanki mięśniowej,

otyłość to niska masa mięśniowa przy wysokiej zawartości tkanki tłuszczowej,

solidna sylwetka będzie cechowała się wysoką zawartością tkanki tłuszczowej i mięśniowej,

norma oznacza, że w organizmie jest średnia zawartość tkanki tłuszczowej i mięśniowej.

Pomiar składu ciała określi również wiek metaboliczny organizmu. Jeśli jest on niższy od wieku rzeczywistego, świadczy m.in. o szybkiej przemianie materii, jeśli natomiast wiek metaboliczny jest wyższy od wieku rzeczywistego – jest to wskazówka, aby wprowadzić zmiany w trybie życia.