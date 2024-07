Przyczyną płaskostopia może być nadwaga albo zaniedbanie kontroli prawidłowego rozwoju stóp w dzieciństwie. Płaskostopie u dorosłych leczy się głównie ćwiczeniami, np. chodzeniem boso po nierównym terenie.

Kiedy stopy są prawidłowo ukształtowane, w czasie chodzenia nie dotykają całkowicie podłoża. Płaskostopie można sprawdzić, odbijając ślad stopy na piasku - jeśli w jej środkowej części nie będzie pustego miejsca, wtedy istnieje podejrzenie płaskostopia. Płaskostopie dzieli się na podłużne i poprzeczne. Płaskostopie podłużne występuje, gdy łuk przyśrodkowy stopy jest obniżony (wygięcie stopy do wewnątrz). Odmianę poprzeczną wywołuje obniżenie łuku poprzecznego (na wysokości kości sześciennej) stopy.

Płaskostopie u dorosłych – przyczyny

Płaskostopie u dorosłych częściej dotyka kobiet, ponieważ mają delikatniejszą budowę mięśni i stawów stopy. Jedną z przyczyn deformacji jest chodzenie na wysokich obcasach. Na skutek tego stopa jest mocniej obciążona, niż podczas chodzenia w płaskim obuwiu. Przyczyny płaskostopia u dorosłych to także:

uraz więzadeł stopy mogący powodować nieprawidłowe ułożenie kości stopy względem siebie,

nadwaga – przez co stopy są nadmiernie obciążone,

zaniedbanie kontroli rozwoju stopy w okresie dzieciństwa,

noszenie za małych albo obcierających butów, które krępują stopę,

chodzenie tylko po twardym i równym terenie np. po jezdni, betonie (twarde podłoże sprzyja płaskostopiu).

Ćwiczenia na płaskostopie u dorosłych

W większości przypadków płaskostopie u dorosłych koryguje się poprzez ćwiczenia fizjoterapeutyczne. Taką terapią może być chodzenie boso po szyszkach albo wspinanie się na palcach. Mięśnie na wewnętrznej stronie stopy wzmocni także ćwiczenie polegające na rolowaniu ręcznika palcami u stop. Można je wykonywać np. siedząc na krześle z ręcznikiem lub kocem położonym pod nogami. Ćwicząc codziennie po minimum 15 minut, pierwsze efekty zobaczy się po około 4-6 miesiącach.

Leczenie płaskostopia u dorosłych wspomaga stosowanie wkładek ortopedycznych do butów. Wkładki korygują wadę stopy oraz zmniejszają obciążenie nóg. U osób z płaskostopiem podłużnym stosuje się wkładki z uniesieniem od wewnętrznej strony. W przypadku płaskostopia poprzecznego – w środkowej części stopy, gdzie umieszcza się dodatkowe wzniesienie tzw. pelotę. Do leczenia płaskostopia wykorzystuje się obuwie korekcyjne, wykonane z naturalnej skóry. Kiedy rehabilitacja ani obuwie ortopedyczne nie przynoszą rezultatów, można wykonać operację na płaskostopie. Zbieg polega na wszczepieniu implantu do stawu podskokowego.