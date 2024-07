Potrawy z soczewicy są bardzo sycące, pyszne i zdrowe. Zawierają dużo białka, są idealne zarówno w formie dodatków, takich jak pasztet czy pasty do pieczywa, jak i pełnoprawnych dań obiadowych takich jak: zupa, kotlety, pierogi i gulasz.

Używając soczewicy w kuchni można korzystać z suchych ziaren oraz soczewicy w puszce. Soczewica zielona nie wymaga wcześniejszego namaczania i gotuje się szybko (około 25 minut). Ważne jest, aby w trakcie gotowania na bieżąco usuwać powstające na powierzchni „szumy” (pianę) i nie przykrywać naczynia.

Pasztet z soczewicy z pieczarkami – przepis

Składniki na keksówkę o długości 30cm:

2 szklanki suchej soczewicy zielonej,

pół dużego lub 1 mały seler korzeniowy,

4 średniej wielkości marchewki,

2 małe ziemniaki,

3 czerwone cebule ,

, pół szklanki bułki tartej,

20dkg pieczarek,

5-6 łyżek oleju, np. rzepakowego,

4-5 ząbków czosnku lub 2 łyżeczki mielonego,

garść uprażonego na suchej patelni słonecznika ,

, szklanka drobno posiekanej natki pietruszki,

4 ziarenka ziela angielskiego,

liść laurowy,

1 łyżka sosu sojowego jasnego,

sól i pieprz.

Czas przygotowania: 40 minut + 45 minut pieczenia

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Soczewicę wypłucz w zimnej wodzie, wsyp do garnka, dodaj ziele angielskie, liść laurowy, sos sojowy, zalej 4 szklankami wody i ugotuj do miękkości. Odcedź, wyjmij ziele, liść i pozostaw do wystudzenia.

2. Obierz, umyj i pokrój seler, marchewki, ziemniaka. Ugotuj do miękkości w lekko osolonym wrzątku.

3. Wyszoruj pieczarki i zetrzyj je na tarce o grubych oczkach.

4. Cebulę obierz, pokrój drobno i zeszklij na patelni na oleju, dodaj pieczarki, sól, pieprz i duś wszystko często mieszając, by odparować nadmiar wody z pieczarek.

5. Połącz soczewicę z ugotowanymi warzywami i zblenduj na gładką masę. Dodaj cebulę z pieczarkami, czosnek (starty na tarce lub przeciśnięty przez praskę), słonecznik, natkę pietruszki i wszystko dokładnie wymieszaj. Jeżeli masa jest za rzadka, dodaj bułkę tartą.

6. Przełóż do wysmarowanej olejem i wysypanej bułką tartą keksówki.

7. Piecz około 45 minut w temperaturze 175°C. Pozostaw w piekarniku do ostygnięcia.

Pasztet z soczewicy najlepiej smakuje z ogórkiem kiszonym. Można go jeść z pieczywem lub np. paluszkami sezamowymi.

Wegańskie pierogi z soczewicą zieloną – przepis

Przygotowane w ten sposób pierogi doskonale smakują z sosem koperkowym lub polane podsmażoną na oleju cebulką.

Składniki na około 50 pierogów:

Farsz:

200 g zielonej soczewicy,

2 duże cebule,

3-4 ząbki czosnku,

3-4 łyżki bułki tartej lub otrębów owsianych,

pieprz i sól do smaku.

Ciasto na pierogi:

300 g mąki pszennej,

4 łyżki oleju,

szklanka bardzo ciepłej wody.

Czas przygotowania: 60 minut + czas gotowania

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Opłucz soczewicę zimną wodą, wsyp do garnka, wlej 2 szklanki wody, dodaj sól i ugotuj do miękkości.

2. Rozgrzej na patelni olej i usmaż posiekaną bardzo drobno cebulę. Pod koniec smażenia dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek i sól.

3. Dokładnie odcedź soczewicę, zblenduj i połącz z cebulą. Jeżeli masa jest za rzadka dodaj 3-4 łyżki bułki tartej lub otrąb. Dopraw do smaku pieprzem.

4. Zagnieć ciasto z podanych składników. Powinno być gładkie i elastyczne. Rozwałkuj, podsypując mąką. Wykrawaj szklanką kółka lub pokrój w kwadraty. Po napełnieniu farszem sklejaj pierogi.

5. Gotuj pierogi we wrzątku z dodatkiem szczypty soli i łyżki oleju, przez 3 minuty od momentu wypłynięcia. Odcedź i przelej olejem, żeby się nie posklejały. Zamiast gotować możesz je również usmażyć na złoto (podobnie jak samosy czyli hinduskie trójkątne pierożki) w głębokim oleju.

Jeżeli zostanie ci trochę farszu, sprawdzi się świetnie jako smarowidło do chleba. Pierogi z soczewicą wyśmienicie smakują następnego dnia podsmażone na patelni lub podpieczone w piekarniku.

Smacznego!

