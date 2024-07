Ciecierzyca to kulinarny hit – można z niej przygotować wszystko od przystawek po desery. Odcedzoną cieciorkę z puszki miksuje się w blenderze błyskawicznie.

Nie musisz za każdym razem gotować ciecierzycy. Cieciorka w słoiku czy puszce znacznie ułatwi ci pracę w kuchni.

Dietetyczny hummus z ciecierzycy

Hummus to najmodniejsza całoroczna przekąska. Możesz go podać również na obiad, w formie dipu do pokrojonych w słupki surowych warzyw w towarzystwie mięsnych lub rybnych kotletów i opiekanych cząstek ziemniaków.

Wskazówka: smak cieciorki doskonale podkreśli kminek. Jeśli go lubisz, upraż na suchej patelni 2 łyżeczki ziaren kminku i wykorzystaj je do posypania hummusu tuż przed podaniem.

Składniki (na 5 porcji):

1 duży słoik ugotowanej ciecierzycy (660 gramów),

2 łyżki jogurtu naturalnego,

1 łyżeczka tahini (pasty sezamowej z prażonych ziaren sezamu zmiksowanych z oliwą),

obrany, zgnieciony i posiekany ząbek czosnku,

sok z połowy cytryny,

szczypta zmielonego czarnego pieprzu.

Sposób przygotowania:

Odcedź ciecierzycę (zachowaj wodę ze słoika – może się przydać jako baza do zupy).

Przełóż do blendera ciecierzycę, pastę tahini, jogurt, czosnek, pieprz.

Wyciśnij do środka sok z połowy cytryny i zmiksuj na gładką masę. Dopraw odrobiną soli i pieprzu.

z połowy cytryny i zmiksuj na gładką masę. Dopraw odrobiną soli i pieprzu.

Makaron z cieciorką w pomidorach

Oto wspaniały przepis na szybkie, bezmięsne, główne danie w aromatycznym sosie pomidorowym z dodatkiem ciecierzycy w puszce.

Składniki (na 4 porcje):

400 gramów ulubionego makaronu,

1 puszka ciecierzycy,

1 puszka obranych i pokrojonych pomidorów,

1 średnia cebula,

2 obrane i drobno posiekane ząbki czosnku,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

1 łyżeczka tymianku,

pół łyżeczki curry,

1 pęczek natki pietruszki,

kilka pomidorków koktajlowych do dekoracji,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Wrzuć makaron do garnka z osolonym wrzątkiem i gotuj według czasu podanego na opakowaniu.

Na odrobinie oleju podsmaż pokrojoną w pióra cebulę, dodaj czosnek, curry, słodką paprykę i smaż 2 minuty.

Dodaj pomidory z puszki, porządnie wymieszaj i smaż około 3 minuty .

. Przesyp na patelnię odcedzoną cieciorkę, dopraw solą i świeżo zmielonym pieprzem i podgrzewaj chwilę na niedużym ogniu.

Wymieszaj w dużej misce odcedzony makaron i sos, posyp go posiekaną natką pietruszki i ćwiartkami pomidorków koktajlowych i od razu podawaj na stół.

Pralinki z cieciorką

Jeśli masz wątpliwości, czy rośliny strączkowe mogą dobrze smakować również na deser, wypróbuj ten wegański, banalnie prosty przepis na coś słodkiego.

Składniki (na 10 pralinek):

1 puszka ciecierzycy,

1 tabliczka (100 gramowa) gorzkiej czekolady,

65 mililitrów mleka roślinnego,

3 łyżki masła orzechowego,

1 łyżka oleju kokosowego ,

, 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego,

3 łyżki płynnego słodu (np. syropu z agawy).

Sposób przygotowania:

Zmiksuj w blenderze ciecierzycę, płynny słód, masło orzechowe i ekstrakt waniliowy.

Z masy uformuj kulki i włóż je na 30 minut do zamrażalnika.

Rozpuść gorzką czekoladę, mleko roślinne oraz olej kokosowy w kąpieli wodnej.

Gdy polewa nieco przestygnie, obtaczaj w niej kulki z cieciorki .

. Pozwól im wyschnąć na kratce z piekarnika lub arkuszu papieru do pieczenia.

Włóż pralinki ponownie do zamrażalnika do stężenia polewy.

Smacznego!