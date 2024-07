W okresie świąt Bożego Narodzenia wiele domów jest przystrajanych. Na zewnątrz świecą się kolorowe lampki, a w środku stoi pięknie przybrana choinka. Równie popularnym sposobem na dekorację świąteczną będzie wystrój okien. Barwne witraże, świecące gwiazdy i choinki czy stroiki zawieszane na oknie będą cieszyły wzrok każdego przechodnia.

1. Wiszące w oknie bombki i szyszki

W oknie będą się pięknie prezentować różnokolorowe i o różnych rozmiarach bombki zawieszone na kolorowych wstążkach. Wstążki również nie muszą być o takiej samej długości. Bombki należy przymocować do wstążki robiąc supełek, następnie powiesić je na samoprzylepnych wieszakach umocowanych na futrynie i gotowe.

W podobny sposób można przymocować przy oknie szyszki. Szyszki dla urozmaicenia można pomalować zielonym, złotym albo srebrnym sprayem, a dodatkowo można także przykleić do nich kolorowe koraliki.

2. Kolorowe wycinanki na okno

Wycinanki z papieru są dość pracochłonne, ale efekt końcowy będzie wart tej pracy. Na początku trzeba wybrać wzór, jaki ma się znajdować na oknie. Mogą to być na przykład różnego rozmiaru choinki, domy, renifery albo gwiazdki. Do wykonania tej ozdoby trzeba przygotować papier, najlepiej biały brystol, nożyczki i taśmę bezbarwną. Przygotowany wzór należy starannie wyciąć i przykleić do okna za pomocą bezbarwnej taśmy.

3. Świąteczny witraż

Świąteczny witraż można wykonać przy pomocy farbek do okien. Można je kupić w każdym sklepie plastycznym wraz z szablonami. Jeśli nie ma odpowiedniego, świątecznego szablonu, można go wykonać samodzielnie. Aby wykonać taki okienny witraż, należy najpierw narysować czarną farbą kontury wybranego szablonu (kształtu), a następnie wypełnić je kolorami.

4. Sztuczny śnieg

Kiedy w Święta Bożego Narodzenia brakuje śniegu, można go sobie zastąpić sztucznym. Taki śnieg kupuje się w sprayu albo w woreczku. Aby wykorzystać sztuczny śnieg do ozdobienia okna, można przygotować kilka szablonów gwiazdek albo choinek, przykleić na chwilę do okna, po czym spryskać całe okno śniegiem. Kiedy śnieg będzie się dobrze trzymał, naklejone wzory trzeba usunąć. Na oknie wyjdzie swego rodzaju świąteczny witraż, który będzie namiastką prawdziwego śniegu.