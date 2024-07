Ozdoby do kuchni tworzą jej charakter w szczególności w stylistyce prowansalskiej i rustykalnej, w których to właśnie dodatki oddają niepowtarzalną atmosferę i nadają wnętrzu klimat. Retro dodatki i dekoracje to bogate wzornictwo, ręcznie malowane przedmioty wykonane z drewna, ceramiki lub metalu.

Ozdoby do kuchni – ceramika, len i szkło

W kuchni prowansalskiej króluje biel. Meble są najczęściej białe, kuchnie są jasne. Ceramika w takich kuchniach to często ręcznie malowane talerze szczególnie z motywem roślinnym. Len jest materiałem szczególnie chętnie wykorzystywanym w retro stylistyce w postaci kolorowych zasłonek, obrusów w kratę, ściereczek w słoneczniki, a nawet frontów szafek w motywy roślinne. Nawet pojemnik na płyn do mycia naczyń może być elementem dekoracyjnym. Szklane wazony w pomieszczeniach, w których dominują rośliny i motywy kwiatowe – to podstawa. Duże słoje do przechowywania makaronów i kasz, butelki z korkiem na oliwę lub ocet oraz fantazyjne karafki to też elementy nieodłączne w prowansalskim czy rustykalnym wnętrzu.

Ozdoby do kuchni – drewno, metal i wiklina

Drewno pełni szczególnie ważną rolę we wnętrzach prowansalskich i rustykalnych. Są to drewniane łyżki, drewniane duże chlebaki, drewniane deski do krojenia oraz drewniane tace. W takich kuchniach spotykamy również cynowe rondle powieszone nad kuchnią, wiaderka zamiast doniczek na zioła, metalowe konewki, blaszane pojemniki na herbatę, metalowe lampiony i podstawki na świece. Nieodłącznym elementem stylu prowansalskiego czy rustykalnego są też wiklinowe koszyki. Mogą to być koszyki na pieczywo, na drobiazgi, na zioła lub przyprawy. Kuchnie z retro dodatkami, często zdobywanymi na pchlim targu lub znajdowanymi na babcinych strychach, w niepowtarzalny sposób ocieplają dom i dodają mu charakteru.