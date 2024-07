O domu Michała i Adrianny z "Rolnik szuka żony 9" na Podlasiu będzie mówiła cała okolica. Dekoracje w domu McCallisterów z filmu "Kevin sam w domu" to "pikuś" w porównaniu z tym, jak ozdobili na święta swoje podwórko rolnicy. Dziesiątki tysięcy światełek - wcale nie przesadzamy. Zobaczcie sami.

"Rolnik szuka żony 9": Michał i Adrianna oświetlili dom na święta. Nie oszczędzali na światełkach

Michał i Adrianna z "Rolnik szuka żony" cieszą się wspólnym życiem na gospodarstwie. Zakochani bardzo szybko zaręczyli się, a teraz oczekują na pierwsze wspólne święta Bożego Narodzenia. Będą niezwykłe i to dosłownie. Rodzina rolnika już zadbała, by dom na Podlasiu odpowiednio mocno wyróżniał się w okolicy. Na dachu, ścianach, oknach i całym ogrodzie zawisły świąteczne lampki. Takiego wystroju nie powstydzili by się twórcy najpopularniejszych amerykańskich filmów bożonarodzeniowych.

Instagram @xxadrienne

Michał i Adrianna z "Rolnik szuka żony" pokazali świąteczne dekoracje i widać, że w tym roku trudno będzie sąsiadom z nimi konkurować. Dom został ozdobiony ogromną liczbą światełek z każdej strony. Ciężko będzie go przeoczyć. Podobają się wam takie wystroje na bogato? Takiej ilości świątecznych światełek nie miała nawet rezydencja McCallisterów z filmu "Kevin sam w domu".

Zachwycona efektem końcowym przystrajania domu na Boże Narodzenie Adrianna, opublikowała zdjęcia na Instagramie. By jeszcze mocniej podbić klimat świąt dodała do tego świąteczną piosenkę "Let it snow". Całość robi wrażenie?

Instagram @xxadrienne

Myślicie, że innym uczestnikom "Rolnik szuka żony" uda się przebić tę instalację? W te Boże Narodzenie będzie się sporo działo. Nie tylko dla Adrianny i Michała to pierwsze wspólne święta. Kamil i Joanna z "Rolnik szuka żony 8" po raz pierwszy spędzą je z córeczką Antosią. Klaudia z "Rolnik szuka żony" jedzie do Valentyna na święta, a Kasia i Tomasz będą świętować aż w trzech domach. W dodatku 25 grudnia TVP wyemituje świąteczny odcinek programu. Fani spekulują, że Tomasz z "Rolnik szuka żony" oświadczy się Justynie. Czy tak będzie? Przekonamy się już w Boże Narodzenie.

Instagram @xxadrienne