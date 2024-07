Ozdoby bożonarodzeniowe z piernika ładnie wyglądają i doskonale smakują. Podstawą ich przygotowania jest odpowiednio doprawione, wycięte i upieczone ciasto. Na świątecznym stole możesz postawić piernikową choinkę lub słodką chatkę.

Dekoracje z piernika świetnie sprawdzą się jako gwiazdkowe prezenty. Osoba, która otrzyma słodką ozdobę na pewno doceni fakt, że upominek został przygotowany własnoręcznie.

Jak przygotować ciasto na piernik?

Podstawą każdej ozdoby piernikowej jest przygotowanie odpowiedniego ciasta. Powinno być aromatyczne i twarde. Dzięki temu piernik będzie ładnie pachniał, dobrze smakował i nie rozpadnie się zbyt szybko.

Składniki (na jedną piernikową chatkę lub choinkę):

250 gramów mąki pszennej,

250 gramów mąki żytniej,

150 gramów masła lub margaryny,

150 gramów miodu,

30 gramów kakao,

2 żółtka jaj,

po łyżeczce cynamonu, kardamonu i imbiru ,

, łyżeczka sody oczyszczonej,

pół łyżeczki pieprzu.

Składniki na lukier:

2 białka jaj,

300 gramów cukru pudru.

Czas przygotowania: 30 minut

Stopień trudności: łatwy

Sposób przygotowania:

Mąkę przesiej przez sitko. Dodaj sodę.

Masło roztop w rondlu i połącz z miodem, kakao, jajami oraz przyprawami.

Wszystkie składniki wymieszaj.

Zagnieć ciasto, a następnie je rozwałkuj.

Z masy wytnij odpowiednie kształty.

Pierniki piecz w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez około 12 minut.

Białka jaj dokładnie wymieszaj z cukrem pudrem.

Dobra rada: Piernik będzie smaczniejszy, jeśli przed rozwałkowaniem włożysz go do lodówki na pół godziny.

Smacznego!

Choinka z piernika z lukrem i kolorowymi kulkami

Choinka z piernika jest prosta w przygotowaniu. Wystarczy, że z ciasta wytniesz około 10 pierników o takim samym wzorze, lecz różnej wielkości. Najlepiej sprawdzi się foremka w kształcie koła, kwiatka lub gwiazdy. Upieczone ciastka pozostaw do ostygnięcia. Następnie największe z nich posmaruj świeżym lukrem i przykryj kolejnym piernikiem, nieco mniejszym (zobacz). Cały wypiek posmaruj pozostałym lukrem i obsyp kolorowymi kulkami jadalnymi. Kupisz je w sklepach spożywczych. Choinkę możesz udekorować również drażetkami lub rodzynkami i żurawiną, które będą świetnie imitowały bombki.

Piernikowa chatka nie tylko dla dzieci

Piernikowa chatka zrobi wrażenie na twoich gościach. Do jej przygotowania potrzebujesz formy do ciasta w kształcie domku, a także lukru, roztopionej czekolady, płatków migdałowych i bakalii. Za pomocą foremki wytnij z ciasta 4 ściany i dach, opcjonalnie możesz też przygotować podłogę, komin, okiennice oraz inne elementy (zobacz). Dzięki specjalnej formie wszystkie części domu będą dopasowane wielkością. Następnie upiecz piernik. Gdy ciasto wystygnie, ściany i dach sklej za pomocą świeżo rozrobionego lukru, tuż przy ich szczytach. Powstałą chatkę udekoruj płatkami migdałów, roztopioną czekoladą i bakaliami. Wokół drzwi, okien i komina możesz rozprowadzić lukier w pisaku. Kupisz go w sklepie spożywczym.