Objawy odmiedniczkowego zapalenia nerek są charakterystyczne także dla zapalenia pęcherza i cewki moczowej, które – niedoleczone – najczęściej dają początek infekcji nerek. W diagnostyce, prócz wykonania analizy krwi i moczu oraz badania ultrasonograficznego, sprawdza się obecność u chorego objawu Goldflama.

Objaw Goldflama w diagnostyce chorób nerek

Każdej postaci odmiedniczkowego zapalenia nerek (tak jak i innych infekcji górnych dróg moczowych) towarzyszy dodatni objaw Goldflama. Objawem Goldflama nazywa się ból w następstwie tzw. wstrząsania okolicy lędźwiowej, czyli lekkiego uderzania dłonią zaciśniętą w pięść w drugą dłoń, przyłożoną płasko do dolnej części pleców. Bezpośrednimi przyczynami bólu są obrzęk nerki i zastój moczu w układzie kielichowo-miedniczkowym. Objaw Goldflama może być jednostronny lub obustronny.

Objawy ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek

Przy ostrym odmiedniczkowym zapaleniu nerek najbardziej dotkliwym objawem jest ból lędźwiowy, który promieniuje do pachwiny. Utrzymuje się on ok. 7 dni – po upływie tego czasu może się samoistnie wycofać wraz z powodującą go infekcją (zdarza się to jednak bardzo rzadko) lub ustąpić mimo dalszego rozwoju zapalenia, które przybiera wówczas postać przewlekłą. Prócz bólu przy ostrym odmiedniczkowym zapaleniu nerek występują objawy charakterystyczne dla infekcji dolnych dróg moczowych (cewki moczowej lub pęcherza), bo w 80% przypadków to właśnie z nich stan zapalny przenosi się na nerki. Do objawów tych należą:

gorączka (niekiedy z dreszczami) lub stan podgorączkowy,

ból lub pieczenie podczas oddawania moczu,

częstomocz lub skąpomocz,

mętny mocz,

krwiomocz,

nudności i wymioty,

bóle stawów,

podwyższenie ciśnienia,

ogólne osłabienie.

Objawy przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek

Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek jest groźniejsze niż postać ostra, bo stwarza większe zagrożenie nieodwracalnego uszkodzenia nerek. Poza tym dużo trudniej je zdiagnozować, gdyż zwykle przebiega skąpo- lub bezobjawowo. Pojawiają się, co prawda bóle lędźwiowe, ale często są zbagatelizowane wobec braku dolegliwości towarzyszących. Najtrudniej zauważyć symptomy tym, którzy nie kontrolują ciśnienia tętniczego i nie robią okresowych badań. Przy przewlekłym odmiedniczkowym zapaleniu nerek występują nadciśnienie tętnicze oraz duża ilość białek i bakterii w moczu.