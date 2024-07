Zespół Aspergera należy do zaburzeń ze spektrum autyzmu. Christopher Gillberg, szwedzki psychiatra, opracował sześć grup objawów, które są charakterystyczne dla zespołu Aspergera.

Jednym z najbardziej typowych objawów zespołu Aspergera są zaburzenia funkcji społecznych, czyli nawiązywania relacji.

Objawy zespołu Aspergera – zaburzenia funkcji społecznych

Pierwszym podstawowym objawem, który może sugerować, że u dziecka rozwija się zespół Aspergera to trudności w funkcjonowaniu w grupie. Jest to najczęstszy powód, dla którego rodzice zgłaszają się do specjalistów.

Dziecko nie potrafi nawiązywać kontaktów ze swoimi rówieśnikami. Również samo dziecko spontanicznie nie szuka tego kontaktu, nie czując po prostu takiej potrzeby. Nawet jeśli mu się to uda, dużą trudność sprawia mu podtrzymanie relacji, ponieważ nie rozumie emocjonalnych reakcji innych osób, nie utrzymuje kontaktu wzrokowego, ma tendencję do poruszania i kontynuowania tylko tematów, które je interesują.

Problemy te wynikają między innymi z tego, że dziecko, a później dorosły, nie potrafi odczytywać niewerbalnych sygnałów, czyli mimiki, mowy ciała. Komunikaty przyjmuje dosłownie – nie jest w stanie zrozumieć metafory, ironii, żartów. Samo także używa specyficznego języka, często niedostosowanego do jego wieku – specjalistyczne sformułowania, bardzo formalne formy, nadmierna poprawność, a jednocześnie monotonny ton, brak modulacji głosu. Może to wywoływać niechęć innych dzieci, ponieważ jest to dla nich zbyt duża bariera komunikacyjna.

Nie rozumie różnych sytuacji społecznych, tak zwanych „kodów społecznych”. W towarzystwie reaguje nieadekwatnie i często nie potrafi dostosować się do obowiązujących w grupie reguł – dlatego też woli bawić się w samotności, niż razem z innymi dziećmi.