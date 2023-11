Fani Natalii Kukulskiej niezmiennie są pod wrażeniem jej scenicznych wcieleń, a także nietuzinkowego i oryginalnego stylu wokalistki. A jak 47-letnia piosenkarka prezentuje się w codziennych okolicznościach? Paparazzi stworzyli fanom okazję do tego, by przekonali się, jak Natalia Kukulska prezentuje się w casualowej odsłonie.

Natalia Kukulska na co dzień

Nie jest tajemnicą, że Natalia Kukulska to jedna z barwnych postaci polskiej sceny muzycznej. Pomimo upływu lat wciąż zaskakuje fanów nowymi utworami oraz scenicznymi występami. Tym razem jednak fani mają niecodzienną okazję, by podejrzeć Natalię Kukulską w bardziej zwyczajnej wersji. Fotoreporterzy dostrzegli bowiem córkę Anny Jantar, gdy w centrum miasta załatwiała swoje sprawy.

W jesienny dzień Natalia Kukulska miała na sobie ciemnobeżowy trencz, do którego dobrała ciepły szalik chroniący ją przed zimnymi podmuchami listopadowego wiatru. Całość uzupełniła barwną torebką ze wzorami w stylu etno, zwykłymi leginsami oraz modnymi w tym sezonie botkami typu workery. Uwagę zwracały również jej kolorowe skarpetki założone w nietuzinkowy sposób, który jest charakterystyczny dla ulicznego stylu.

Co ciekawe, buty, które miała na sobie Natalia Kukulska, zdecydowanie nie należą do najtańszych. To one zwracają największą uwagęw stylizacji Kukulskiej. Model marki Wolfe kosztuje ponad 1300 zł. Trzeba przyznać, że obuwie jest jednak bardzo wygodne, szczególnie podczas jesiennej słoty. Natalia Kukulska zdecydowała się jednak nieco rozjaśnić swój jesienny look, stawiając na delikatny make-up i zakładając kolorowe okulary przeciwsłoneczne. Czy to znaczy, że gwiazda patrzy na świat przez różowe okulary: w przenośni i dosłownie?

Trzeba przyznać, że cała stylizacja Natalii Kukulskiej podkreśliła jej artystyczny temperament i oryginalność. Jak Wam się podoba taki wybór na listopadowy dzień? Naszym zdaniem to idealne przełamanie szarych barw, które obserwujemy na co dzień na naszych ulicach. Tymczasem, zobaczcie więcej zdjęć piosenkarki.

