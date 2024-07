Ostatnie miesiące nie są łaskawe dla brytyjskiej rodziny królewskiej. Choć cały świat bacznie przygląda się chorej księżnej Kate, należy pamiętać, że jednocześnie i sam król Karol III zmaga się z nowotworem. Teraz pewne zachowanie monarchy zaniepokoiło ekspertkę. Chodzi o dłonie!

Początek tego roku przyniósł brytyjskiej rodzinie królewskiej morze problemów. W jednym momencie okazało się bowiem, że zarówno król Karol III, jak i Kate Middleton, zmagają się z nowotworem. Szczególnie wieść o chorobie księżnej odbiła się sporym echem, przede wszystkim dlatego, że ta z dnia na dzień całkowicie wycofała się z życia publicznego.

Do tej pory raptem dwukrotnie wzięła udział w ważnych wydarzeniach, ale jak wiadomo, nadal jest poddawana leczeniu. W tym samym czasie również król walczy o swoje zdrowie, jednak nie rezygnuje z pełnienia obowiązków. Ostatnio nawet pojawił się w brytyjskim parlamencie, a podczas wizyty wygłosił krótkie przemówienie, w którym przedstawił program polityczny i legislacyjny nowego rządu Partii Pracy. Choć w tym dniu król niewątpliwie skupiał na sobie całą uwagę, wzrok ekspertki od mowy ciała zwróciło coś jeszcze.

W rozmowie z Plejadą Daria Domaradzka-Guzik zauważyła, że podczas wizyty w parlamencie Karola III mógł opanować spory stres. Wskazywać na to mogą jego dłonie, które prawdopodobnie próbował wytrzeć od potu o spodnie.

Ciekawe było to, co stało się tuż po oddaniu kartek, czyli tuż po tym, jak dokonał odczytu. Zauważyłam mikroekspresję. Król oddał kartki i potarł rękami kolana - wytarł sobie ręce. Można domniemywać, że przez stres chciał wytrzeć dłonie z potu. To jest gest uspokajania się, który bardzo często towarzyszy nam wtedy, kiedy jesteśmy spięci, zestresowani

- mówiła ekspertka w rozmowie z Plejadą.