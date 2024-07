Choroba Gravesa-Basedowa jest schorzeniem autoimmunologicznym. Oprócz symptomów charakterystycznych dla niedoczynności tarczycy, pojawiają się również objawy specyficzne: wytrzeszcz gałek ocznych, akropachia tarczycowa i obrzęk przedgoleniowy.

Tarczyca jest gruczołem wydzielania wewnętrznego, który przede wszystkim odpowiada za produkcję dwóch hormonów: tyroksyny i trójjodotyroniny. Jednym ze schorzeń dotyczącym tego narządu jest choroba Gravesa – Basedowa.

Czym jest choroba Gravesa – Basedowa

Choroba Gravesa-Basedowa jest chorobą autoimmunologiczną powstałą wskutek wytwarzania przeciwciał, które skierowane są przeciwko własnym komórkom i atakują struktury tarczycy. Wynikiem takiego działania jest pobudzenie tarczycy do produkcji hormonów, co skutkuje nadmiarem tyroksyny i trójjodotyroniny. Schorzenie ma podłoże genetyczne i dziesięć razy częściej występuje wśród kobiet niż u mężczyzn.

Nadczynność tarczycy

Dla choroby Gravesa-Basedowa charakterystyczne jest występowanie nadczynności tarczycy. Nadczynność jest stanem polegającym na nadmiernym wydzielaniu hormonów tarczycowych. Objawy choroby Gravesa-Basedowa w głównej mierze są wynikiem tego stanu, aczkolwiek istnieją również symptomy specyficzne dla tego schorzenia. Nadczynności tarczycy towarzyszą nerwowość, wzmożona potliwość, problemy z zasypianiem, uczucie duszności i nietolerancja wysokich temperatur. Osoby cierpiące na nadczynność często uskarżają się na odczuwanie gorąca, nawet gdy w pomieszczeniach jest niska temperatura. Ponadto pojawia się uczucie duszności, przyspieszona praca serca, utrata wagi i pobudzenie ruchowe. U kobiet obecne są zaburzenia miesiączkowania.

Specyficzne objawy choroby Gravesa-Basedowa

Wole tarczycowe - występuje się u 80 procent osób. Polega na powiększonej tarczycy. Istniejące wole naczyniowe powoduje, że w trakcie wykonywania badania tarczycy obserwuje się wzmożony przepływ naczyniowy, wyczuwalne jest jego drżenie.

Obrzęk przedgoleniowy - występuje u około 2 procent osób. Jest skutkiem podskórnego gromadzenia się substancji śluzowatych. Obrzęk najczęściej lokalizuje się na przedniej części piszczeli.

Akropachia tarczycowa - jest rzadkim objawem choroby. Polega na obrzęku palców u rąk, niekiedy również u stóp, któremu towarzyszy podkostnowe zgrubienie kości.

Objawy oczne choroby Gravesa-Basedowa

Oftalmopatia naciekowa - to zmiany oczne, które towarzyszą chorobie Gravesa-Basedowa. Objaw ten polega na tworzeniu się w obrębie powiek, oczodołów i mięśni gałki ocznej nacieków zapalnych składających się z limfocytów. Dochodzi do masywnego obrzęku tych okolic. Nacieki lokalizują się również za gałką oczną, co skutkuje wypchnięciem jej poza oczodół. W ten sposób powstaje wytrzeszcz gałek ocznych. Wytrzesz może stać się przyczyną powikłań, wśród których można wyróżnić owrzodzenia rogówki, światłowstręt, podwójne widzenie, jaskrę. W niektórych przypadkach prowadzi do trwałego uszkodzenia wzroku.

