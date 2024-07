Jaskra to choroba nerwu optycznego, który jest odpowiedzialny za widzenie. Choroba nasila się stopniowo, a często bezobjawowo. Objawy jaskry zależą od postaci choroby, gdzie szczególne znaczenie ma szerokość kąta przesączenia. Nieleczona może doprowadzić do utraty wzroku.

Objawy jaskry zamkniętego kąta przesączenia

1. Mocny ból oka – podstawowym objawem jaskry jest kłujący ból oka, który występuje zwykle przy poruszaniu się (przy wstawaniu z łóżka czy z krzesła). Oko z czasem może się zaczerwienić. Pojawia się też ból głowy nad łukiem brwiowym i promieniuje aż na tył głowy. Często też dokuczają bóle żołądkowe.

2. Ubytki pola widzenia – pole widzenia zawęża się, a osoba chora z czasem widzi jedynie w taki sposób, jakby spoglądała przez lunetę (tzw. „widzenie lunetowe”). Nie wolno tego ignorować i jak najszybciej należy skonsultować się z lekarzem.

3. Nagły spadek ostrości wzroku i zamglenie obrazu – to tzw. widzenie za mgłą. Objawy te pojawiają się we wczesnym stadium jaskry. Nie powinno się lekceważyć tych objawów tylko skierować się do specjalisty, w celu postawienia właściwej diagnozy.

4. Migrena – jest także objawem jaskry. Występuje w czasie choroby bądź jest jej następstwem. Bóle głowy są silne i dokuczliwe.

5. Nudności – jeśli widzenie pogorszyło się, pojawia się ból głowy i związane z nim wymioty, należy udać się do lekarza.

6. Częste łzawienie oczu – to kolejny objaw jaskry, gdzie oczy zaczynają łzawić i nie można patrzeć na światło.

Objawy jaskry szerokiego kąta przesączenia

Jeśli chodzi o objawy otwartego kąta są one trudne do rozpoznania, bo ciśnienie w oku wzrasta powoli, przez miesiące, a nawet lata. Ta postać jaskry jest bezbolesna i dotyka około 80% chorych. W tym wypadku oko nie boli i nie występuje zamglenie obrazu. Niestety, to wszystko prowadzi do tego, że jaskrę otwartego oka wykrywa się dopiero w postaci rozwiniętej. Uszkodzenie nerwu optycznego jest już na tyle duże, że prowadzi to do spadku ostrości wzroku i ubytku pola widzenia.