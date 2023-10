Katarzyna Dowbor już nie jest prowadzącą program "Nasz Nowy Dom". Ta wiadomość zaskoczyła media i fanów hitowego programu w poniedziałkowy poranek. Prezenterka w oświadczeniu nie ukrywała, że nie była to jej decyzja i napisała wprost:

Tymczasem jeden z serwisów pisze, że Katarzyna Dowbor w ostatnich latach miała sporo problemów zdrowotnych, co zmuszało produkcję do rozwiązań, aby prace na planie i remonty były wykonywane według harmonogramu. Z kolei sama Katarzyna Dowbor jakiś czas temu mówiła coś innego na ten temat. Gwiazda zareagowała na doniesienia mediów.

Serwis "Pudelek" informował, że Katarzyna Dowbor w ostatnich latach zmagała się z problemami zdrowotnymi i produkcja musiała szukać rozwiązań, aby prace szły zgodnie z planem. Ostatecznie nowy dyrektor programowy podjął decyzję, aby pożegnać się z Katarzyną Dowbor, którą jak wiadomo pokochali widzowie programu "Nasz Nowy Dom".

Kasia miała w ostatnich latach trochę problemów zdrowotnych, co mocno ograniczyło jej aktywność. To zaś zmuszało produkcję do szukania rozwiązań, które pozwoliłyby na realizację odcinków zgodnie z bardzo sztywnym i napiętym harmonogramem. Trzeba pamiętać, że ekipa niektóre domy musi stawiać praktycznie od nowa, w dodatku w niespełna tydzień (!). Tu każda obsuwa jest problemem - podaje źródło Pudelka.

Co ciekawe, Katarzyna Dowbor już od dawna sama mówiła o chorobie i podkreślała, że trudno jej odpocząć, bo praca jest dla niej bardzo ważna. Katarzyna Dowbor po niemal siedmiu latach życia z chorobą Gravesa-Basedowa zdecydowała się na operację usunięcia tarczycy i umówiła się na nią w przerwie między nagraniami programu:

Prezenterka nie ukrywała, że operacja wiązała się ze sporym ryzykiem, ale podjęła je i mówiła wprost, apelując do innych, że warto się leczyć:

Katarzyna Dowbor nie ukrywa też, że lekarze sugerowali jej, aby zwolniła tempo i więcej odpoczywała, ale sama mówi, że to dla niej bardzo trudne, bo uwielbia być aktywna:

Ciągle mi to powtarzają. Ale przy moim lekkim ADHD to jest trudne. Rzadko wyjeżdżam na urlopy, bo jak już mam przerwę od zdjęć, to wolę spędzić ten czas w domu, w którym na co dzień rzadko bywam, a który uwielbiam. Jednak po dwóch dniach już zaczynam planować wymianę tapety w jednym z pokoi lub cyklinowanie podłogi - dodała w wywiadzie dla Plejady.