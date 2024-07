Choroby tarczycy mogą mieć podłoże autoimmunologiczne. Wskutek zaburzonego mechanizmu kontroli układu odpornościowego pojawiają się przeciwciała, które atakują i niszczą prawidłowe komórki tarczycy, uznając je za niebezpieczne.

Najczęściej pojawiającą się chorobą tarczycy jest niedoczynność lub nadczynność tego narządu. Niedoczynność jest stanem niewystarczającego, a nadczynność nadmiernego wytwarzania przez chorą tarczycę hormonów: tyroksyny i trójjodotyroniny. Choroba Gravesa-Basedowa jest ściśle związana z nadczynnością tarczycy.

Objawy choroby Gravesa-Basedowa

Nadczynność tarczycy jest chorobą, której towarzyszą liczne objawy. U pacjentów dochodzi do tachykardii, czyli przyspieszonej pracy serca, nietolerancji wysokich temperatur, uczucia duszności. U kobiet rozwijają się zaburzenia miesiączkowania. Pojawiają się objawy skórne – skóra staje się aksamitna i bardzo wilgotna. Na skutek dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, takich jak częste biegunki oraz występującego pobudzenia ruchowego, u pacjentów obserwuje się spadek masy ciała. Charakterystycznym objawem choroby Gravesa-Basedowa są zmiany oczne, przede wszystkim wytrzeszcz oczu.

Przyczyny choroby

Choroba Gravesa-Basedowa jest chorobą tarczycy o podłożu autoimmunologicznym. Określana jest również jako hipertyreoza, ze względu na występującą nadczynność tarczycy. We krwi osób chorych obecne są przeciwciała, będące czynnikami stymulującymi tarczycę do nadmiernej produkcji i wydzielania hormonów. Specyficzne przeciwciała łączą się z receptorami obecnymi na powierzchni komórek tarczycy, co pobudza wzrost oraz czynność tarczycy. Proces stymulowania narządu jest niekontrolowany, wskutek czego dochodzi do znacznego wzrostu stężenia tyroksyny i trójjodotyroniny.

Zobacz także

Przyczyny zmian ocznych

Chorobie Gravesa-Basedowa towarzyszą zmiany oczne, które są bardzo charakterystycznym objawem choroby. Określa się je jako oftalmopatia naciekowa, która polega na powstawaniu nacieków zapalnych w obrębie powiek, oczodołów i mięśni gałki ocznej. Ponadto rozwija się wytrzeszcz oczu, który należy leczyć chirurgicznie. Pojawia się zapalenie spojówek, światłowstręt, podwójne i nieostre widzenie. Przyczyną powstawania zmian ocznych jest obecność we krwi przeciwciał, które destrukcyjnie oddziałują na tkanki oczodołów. Są również odpowiedzialne za inny specyficzny objaw choroby tarczycy, czyli obrzęk przedgoleniowy, gdyż swoje niszczące działanie kierują również na skórę goleni.

Nadczynność tarczycy u dzieci

Na choroby tarczycy mogą zapadać również dzieci, u których 90 procent przypadków nadczynności tarczycy jest związana z chorobą Gravesa-Basedowa. U dzieci obserwuje się szybką męczliwość, potliwość, uczucie niepokoju, drobnofaliste drżenia mięśni, dziecko jest pobudzone i nerwowe. Osobie chorej towarzyszy ciągłe uczucie gorąca oraz przyspieszona czynność serca. Choroba Gravesa-Basedowa najczęściej ujawnia się w wieku pokwitania, aczkolwiek zdarzają się również przypadki zachorowań wśród noworodków.

