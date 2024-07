Ozdoby choinkowe z makaronu można zrobić w prosty sposób, a na ich wykonanie nie potrzeba wielu materiałów. Na pewno potrzebny będzie makaron i gorący klej. Przyda się też wstążka, złoty spray i sztuczny śnieg.

Motylek z makaronu krok po kroku

Do wykonania motylka potrzebna jest większa muszelka służąca za głowę, makaron w kształcie rurki na tułów, 2 makarony kolanka na czułki, cztery największe muszle na skrzydełka, dziesięć malutkich muszelek na ozdoby skrzydełek i cztery ślimaczki na oczka.

Do otworu rurki należy przykleić muszelkę – tak powstanie głowa. Następnie do głowy przyczepić dwa kolanka, które mają utworzyć czułki. Po bokach na górnej i dolnej części rurki trzeba umocować muszle służące za skrzydła. Kolejno na tułowiu i na łączeniach powinno się przykleić malutkie muszelki, a pozostałe na końcówkach dolnych skrzydeł. Na sam koniec na każdym skrzydełku należy umieścić ślimaczka, do główki przymocować nitkę lub wstążkę, a całość spryskać złotym sprayem i odłożyć do wyschnięcia na kilkanaście minut. Dekoracja pięknie wygląda na choince.

Gwiazdka z makaronu krok po kroku

Do wykonania gwiazdki potrzebujesz większego makaronu w kształcie kokardki, muszelki i mniejszego makaronu muszelki.

Trzy kokardki większego makaronu należy połączyć ze sobą rogami tak, by powstał trójkąt. Do trójkąta należy dołączyć takie same kokardki nad miejscem łączenia poprzednich. Kolejno do każdego wgłębienia kokardek trzeba przymocować muszelki i układać je przemiennie, raz wklęsłą, a raz wypukłą stroną. Na koniec w środek trójkąta należy dokleić małe muszelki makaronowe, a do jednej z większych przykleić nitkę. Całość spryskać złotym sprayem i pozostawić do wyschnięcia na kilkanaście minut. Gwiazdkę można umocować na wierzchołku choinki bądź zawiesić na gałązce. Tak wykonane ozdoby świąteczne posłużą nam kilka lat.