Drżenie zamiarowe występuje podczas wykonywania ruchu. Drżenie spoczynkowe pojawia się w spoczynku, gdy ręce są stabilnie podparte. Oba rodzaje drżenia wynikają z deficytu komórek mózgu. W pierwszym przypadku – uszkodzenia móżdżku, w drugim – obumierania komórek na skutek choroby.

Najczęstszymi przyczynami drżenia rąk u osób młodych są: silne pobudzenie emocjonalne, stres lub niedobór magnezu. Mimowolne ruchy rąk mogą być spowodowane także nadczynnością tarczycy bądź chorobami neurologicznymi, np. stwardnieniem rozsianym.

Drżenie zamiarowe podczas wykonywania ruchu

Drżenie zamiarowe to mimowolne ruchy wykonywane przeważnie rękoma. Są nierytmiczne i mają różne nasilenie. Charakterystyczne dla drżenia zamiarowego jest jego nasilenie podczas wykonywania ruchu (np. ręką). Ponadto w miarę zbliżania się do celu, np. żeby przesunąć przedmiot czy go podnieść, dłoń drży coraz mocniej. Drżenie zamiarowe zazwyczaj występuje tylko po jednej stronie ciała.

Przyczyną drżenia zamiarowego jest uszkodzenie móżdżku, czyli części mózgu odpowiadającej m.in. za zdolność zachowania równowagi i koordynację ruchową. Uszkodzenie może być wynikiem:

genetycznej choroby Friedreicha polegającej na zwyrodnieniu części układu nerwowego oraz serca,

rozwijającego się w móżdżku guza,

zakażenia i powstania ropnia,

udaru niedokrwiennego lub krwotocznego,

stwardnienia rozsianego.

Towarzyszące drżeniu zamiarowemu objawy to:

ataksja – zaburzenie koordynacji ruchowej,

zaburzenia mowy,

dysmetria – brak możliwości zatrzymania ruchu w dowolnym momencie, brak możliwości prawidłowej oceny odległości,

adiadochokineza – niezdolność do wykonywania ruchów naprzemiennych z zachowaniem odpowiedniego tempa, np. otwieranie i zamykanie dłoni.

Drżenie spoczynkowe a choroba Parkinsona

O drżeniu spoczynkowym można mówić wówczas, gdy stabilnie oparte ręce wykonują ruchy mimowolne. Ruchy w drżeniu spoczynkowym są rytmiczne i występują po obu stronach ciała. W przeciwieństwie do drżenia zamiarowego w drżeniu spoczynkowym ruchy słabną podczas poruszania rękoma. Objawy drżenia spoczynkowego mogą nasilać się w wyniku stresu lub silnych emocji.

Najczęstszą przyczyną drżenia spoczynkowego jest choroba Parkinsona. Oprócz drżenia spoczynkowego występują inne objawy, w tym:

spowolnienie ruchowe (bradykinezja),

sztywność mięśniowa,

depresja,

zaburzenia pamięci,

zaburzenia zdolności mowy,

niestabilność postawy, skłonności do upadku.

Drżenie spoczynkowe niekiedy może być symptomem tzw. parkinsonizmu polekowego. Mimowolne ruchy występują u osób zażywających leki przeciwpsychotyczne. Są to leki używane w kuracji zaburzeń psychicznych (schizofrenii i psychozy). Mają silne działanie uspokajające i obniżają aktywność komórek nerwowych.