Estrogen to wspólna nazwa trzech hormonów: estronu, estriolu i estradiolu. Są one istotne dla funkcjonowania organizmu kobiety, ponieważ regulują działanie układu płciowego, wpływają na metabolizm kości, zwiększają elastyczność skóry, a także mają wpływ na libido, psychikę i ogólne samopoczucie. Nadmiar estrogenów jest jednak szkodliwy. Może pogarszać samopoczucie, zaburzać miesiączkowanie i powodować tycie.

Nadmiar estrogenu określa się jako hiperestrogenizm. Wysoki poziom estrogenów może być wynikiem nieprawidłowej diety, stresu, dużego wysiłku fizycznego lub uwarunkowań dziedzicznych. Może być też skutkiem nowotworów jajników.

Nadmiar estrogenów: objawy

Hiperestrogenizm prowadzi do zaburzeń miesiączkowania. Cykle stają się nieregularne i często bardzo długie. Innym objawem nadmiaru estrogenów jest zatrzymywanie wody w organizmie, a więc powstawanie obrzęków i przyrost masy ciała. Dochodzi też do powiększenia piersi, a także pogorszenie samopoczucia i ogólnego stanu zdrowia. Często występują skurcze, nudności, wymioty, bóle głowy i migreny.

Nadmiar estrogenów: skutki

Za duża ilość estrogenów znacznie zwiększa krzepliwość krwi, co może prowadzić do powstawania zakrzepów i zatorów. Może też zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie wątroby, przyczynić się do rozwoju kamicy dróg żółciowych i żółtaczki. Skutkiem hiperestrogenizmu są też infekcje pochwy, a nawet mięśniaki macicy. Długotrwały nadmiar estrogenów może prowadzić do miażdzycy i osteoporozy. Ma też wpływ na zdrowie psychiczne. Może doprowadzić do wahań nastrojów, obniżenia poczucia własnej wartości, ataków paniki, zaburzeń pamięci i depresji.

Nadmiar estrogenów: leczenie

Jak leczyć nadmiar estrogenów? W przypadku zauważenia objawów hiperestrogenizmu należy jak najszybciej zbadać poziom hormonów w organizmie. Jeśli badanie wykaże za dużą ilość estrogenów, lekarz przepisze preparaty hormonalne blokujące nadmierne wytwarzanie tych hormonów. Poziom estrogenu można też obniżyć za pomocą diety. Opiera się ona na świeżych owocach i warzywach, niskotłuszczowym nabiale, naturalnie dojrzewających serach, produktach pełnoziarnistych, rybach niehodowlanych, orzechach i ziarnach slonecznika czy dyni. Niewskazane jest jedzenie mięsa hodowlanego, które może być ulepszane sztucznymi hormonami. Nie poleca się też jedzenia soi, picia piwa oraz kupowania owoców i warzyw pryskanych chemicznymi środkami ochrony. Nie powinno sie też używać plastikowych pojemników do przechowywania żywności oraz produktów antybakteryjnych zawierających triklosan (mydła, płyny do mycia naczyń). Jest to składnik o budowie chemicznej podobnej do estrogenu i może zaburzać produkcję hormonów.