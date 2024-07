Magdalena Lamparska kiedyś miała sporą nadwagę. Dziś wygląda świetnie, choć faktycznie nie należy do najszczuplejszych aktorek. Wiadomo, że kilka lat temu Magda sporo przytyła z powodów zdrowotnych. Jednak udało jej się sporo schudnąć dzięki diecie, sportowi i sporej determinacji.

Spytaliśmy gwiazdę "Niania w wielkim mieście", czy jest na diecie. Bo jak wiadomo, samo schudnięcie nie jest takie trudne. Najtrudniejsze jest utrzymanie stałej, szczupłej sylwetki. Magdalena Lamparska odpowiedziała:

Często biegam, i to długie dystanse. Potrafię na przykład włożyć buty do biegania nawet po godzinie 23.00. To jest dla mnie nie tylko wysiłek fizyczny, ale i rodzaj medytacji i uspokojenia myśli. Często latam do mojej rodziny w Stanach i właśnie w Kalifornii nauczyłam się, żeby nie marudzić, ale myśleć pozytywnie. W zawodzie aktora ten codzienny optymizm jest bardzo ważny, ponieważ często musimy radzić sobie z odrzuceniem, gdy walczymy o jakieś role na castingach, mówi gwiazda.