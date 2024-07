Literatura faktu, czyli biografie, autobiografie, dzienniki, wywiady i reportaże, to propozycja dla osób, które z czytania czerpią nie tylko przyjemność, ale również wiedzę. Do najciekawszych pozycji z tej kategorii należą książki: „Open. Autobiografia tenisisty”, „Beksińscy. Portret podwójny” oraz „Tu byłem. Tony Halik”.

Literatura faktu to nie tylko książki o wojnie i relacje historyczne. Dużą część tego działu zajmują współczesne biografie i autobiografie.

Biografie znanych sportowców: Andre Agassi „Open. Autobiografia tenisisty”

Autobiografia jednego z najbardziej znanych i utytułowanych tenisistów, Andre Agassiego, to jedna z najbardziej wciągających lektur o życiu sportowców. Agassi opowiada w książce o swoim dzieciństwie, trudnej relacji z ojcem, młodzieńczym buncie i późniejszej karierze. Co ciekawe, triumfator ośmiu turniejów wielkoszlemowych i były lider światowego rankingu wyjawia, że przez większość swojego życia nienawidził grać w tenisa. W „Open” Amerykanin opisuje kulisy swoich sukcesów, zmagania z depresją i paraliżującą kontuzją. Wydana w 2009 roku książka stała się momentalnym bestsellerem. Z zapartym tchem czytają ją nawet osoby, które nigdy nie miały rakiety w rękach. Opowiada ona bowiem nie tylko o sporcie, ale jest przede wszystkim doskonałą lekturą psychologiczną.

„Beksińscy. Portret podwójny” Magdaleny Grzebałkowskiej – polska literatura faktu

Historia wybitnego malarza Zdzisława Beksińskiego oraz jego syna Tomasza – tłumacza i dziennikarza – to doskonały materiał na książkę. Wykorzystała to Magdalena Grzebałkowska, autorka biografii „Beksińscy. Portret podwójny”. Lektura w fascynujący sposób ukazuje charakterystyczne dla Beksińskich balansowanie pomiędzy życiem a śmiercią. Pełna jest mrocznych elementów, artystycznych obsesji, a nawet szału. Z drugiej strony, jest to też książka o miłości, o desperackim poszukiwaniu drugiej osoby. To wieloperspektywiczna opowieść, która naprawdę mocno porusza i fascynuje. Zainteresowanie Beksińskimi zdecydowanie wzrosło w ostatnim czasie, odkąd w kinach pojawił się film „Ostatnia rodzina” ukazujący historię ojca i syna. Przy okazji seansu warto zapoznać się także z książką.

Najnowsze książki biograficzne: „Tu byłem. Tony Halik”, Mirosław Wlekły

Tony Halik, a właściwie Mieczysław Sędzimir, to postać kultowa. Znany podróżnik i dziennikarz prowadził barwne życie, w którym trudno odróżnić fakty od fantazji. Słynął z koloryzowania: często wymyślał sobie nową tożsamość i pisał swój życiorys od nowa. Niewiele osób może z całą pewnością stwierdzić, kim Halik był naprawdę, nawet jego najbliżsi. Podczas lektury „Tu byłem. Tony Halik” czytelnik musi sam oddzielać prawdę od nieprawdy, decydować o tym, w co chce uwierzyć. Dodatkowo książka w interesujący sposób ukazuje historię XX wieku – czasy okupacji, powojenne emigracje i życie w czasach PRL. Jest to zdecydowanie jedna z najciekawszych nowości na rynku wydawniczym.