Samotność nie zawsze jest negatywnym doświadczeniem, w przeciwieństwie do osamotnienia, które zaczynamy odczuwać w wyniku niezaspokojenia potrzeby bliskości. Człowiek jest istotą społeczną – długotrwały brak głębszych relacji z innymi ludźmi może być u niego początkiem choroby. Aby zapobiec depresji, trzeba próbować sobie pomóc.

Samotność a osamotnienie

Samotność i osamotnienie to dwa odrębne pojęcia, które w języku potocznym występują zamiennie. Trzeba sobie jednak zdać sprawę, że samotność – w przeciwieństwie do osamotnienia – nie zawsze ma negatywny wydźwięk. Są ludzie, którzy wybierają samotne życie i czują się w nim szczęśliwi. Pustelnicy nie mają kontaktu ze społeczeństwem, ale potrzebę głębszych relacji zaspokajają dzięki kontaktowi z Bogiem. Ludźmi samotnymi nazywa się też często tych, którzy z wyboru nie mają stałego partnera. Nie ma to jednak nic wspólnego z destruktywnym uczuciem osamotnienia, które rodzi się wówczas, gdy człowiekowi brakuje potrzebnej mu więzi emocjonalnej mimo, że nie żyje on w odosobnieniu.

Zacznij od aktywności

Jeśli zaczynasz postrzegać swoją samotność jako doświadczenie negatywne, które przedłuża się i sprawia, że nie czujesz się szczęśliwy/a, zacznij działać. Problem nie zniknie sam, może się tylko z czasem pogłębić. Pamiętaj, że najważniejsza jest aktywność – wyrwanie się z biernego oczekiwania na samoistną odmianę losu to już połowa sukcesu.

Rozmawiaj z ludźmi, powiedz że czujesz się samotny

Nic tak nie zbliża jak szczera rozmowa. Jeśli czujesz się zaniedbywany/a przez rodzinę czy znajomych, po prostu im o tym powiedz. Nie oskarżaj ich o nic, ale spróbuj się do nich zbliżyć i naprawić to, co się pomiędzy wami zepsuło. Zacznij im poświęcaj więcej czasu, zorganizuj spotkanie czy wspólny wyjazd. Możesz też odnowić dawne kontakty.

Rozpocznij coś nowego, zapomnisz o poczuciu osamotnienia

Wyjść z życiowego impasu pomaga często postawienie sobie nowego wyzwania. Zapisz się na kurs językowy czy do szkoły tańca – nie tylko zajmiesz swoje myśli czymś innym niż tylko zadręczaniem się czarnymi myślami, ale także będziesz mieć okazję do poznania nowych ludzi o podobnych zainteresowaniach.

Zadbaj o siebie, zyskasz odwagę w walce z samotnością

Dobre samopoczucie idzie w parze z akceptacją samego siebie. Jeśli czujesz się nieatrakcyjnie we własnym ciele, nigdy nie uwierzysz, że ktoś może dostrzec w tobie wartościową osobę. Zakupy i wizyta u fryzjera wzmocnią pewność siebie i dodadzą odwagi podczas nawiązywania nowych znajomości.

Poszukaj bratnich dusz

Internet jest medium, które daje ogromne możliwości – wystarczy umiejętnie je wykorzystać. Znajdź forum dla osób borykających się z tym samym problemem, co ty. Wymienianie wspólnych doświadczeń będzie dla ciebie ogromnych wsparciem i doda ci otuchy, a przy okazji poznasz wartościowych ludzi.

Przygarnij zwierzę, poczujesz się mniej osamotniony

Zwierzę nie zastąpi ci kontaktu z drugim człowiekiem, ale z nim łatwiej ci będzie nawiązać więź emocjonalną. Małe stworzonko będzie ci dotrzymywać towarzystwa, sprawi, że nauczysz się czułości i opiekuńczości, a to ułatwi ci stworzenie głębokiej relacji z bliską osobą.

Jeśli wszelkie metody zawodzą, nie wahaj się pójść do psychologa. Specjalista pomoże ci poradzić sobie z problemem samotności, zanim przerodzi się on w depresję.