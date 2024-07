Kwas buraczany to napój o wielu właściwościach leczniczych: wzmacnia odporność, reguluje pracę jelit, obniża ciśnienie oraz stężenie cholesterolu we krwi. Swoje działanie kwas buraczany zawdzięcza m.in. dużej zawartości witaminy C oraz kwasowi mlekowemu, który odpowiada za proces fermentacji buraków.

Reklama

Kwas buraczany wzmacnia odporność

Buraki zawierają dużo witaminy C. Proces fermentacji, któremu są poddawane, zwiększa jeszcze jej ilość. Dzięki temu kwas buraczany to sposób na zachowanie odporności, zwłaszcza wtedy, kiedy organizm jest szczególnie narażony na infekcje, czyli jesienią i w zimie. Kwas z buraków warto pić także wtedy, kiedy jesteśmy osłabieni chorobą. Dwie szklanki kwasu buraczanego dziennie pomogą stawić czoła chorobie.

Kwas buraczany reguluje pracę jelit

Kwas mlekowy, który odpowiada za kiszenie się buraków, korzystnie wpływa też na florę bakteryjną jelit. Bakterie te są niezwykle ważne dla prawidłowego przebiegu procesu trawienia, zwłaszcza wydalania. Picie jednej szklanki zakwasu z buraków na czczo pomaga w walce z zaparciami.

Kwas buraczany korzystnie wpływa na układ krążenia

Kwas buraczany obniża ciśnienie krwi oraz redukuje stężenie złego cholesterolu we krwi. Dzięki tym właściwościom kwas buraczany zapobiega miażdżycy, a chorym pomaga w walce z objawami choroby. Tak dobroczynny wpływ na układ krążenia ma betanina – naturalny barwnik zawarty w burakach.

Jak przygotować kwas buraczany?

Kwas buraczany to woda, w której kisiły się buraki. Żeby go uzyskać, należy więc zrobić wszystko to, co przy kiszeniu innych warzyw, mianowicie należy:

Zobacz także

Obrać i pokroić na niewielkie kawałki 2 kg buraków. Włożyć je do dużego (ok. 3 l) słoja. Dodać 3 ząbki czosnku, 3 liście laurowe i 10 ziarenek ziela angielskiego. Dosypać łyżkę stołową soli. Zalać przegotowaną, letnią wodą. Przykryć słoik bawełnianą szmatką i zostawić w temperaturze pokojowej na 5-7 dni. Regularnie zdejmować pianę, która pojawi się na powierzchni wody. Po upływie 5-7 dni można zlać kwas do butelek lub słoików i przechowywać w lodówce.

Wykorzystaj dostępny w Doz rabat i kup kosmetyki do skóry problematycznej, aby na własnej skórze przekonać się o ich leczniczych właściwościach!