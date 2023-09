Aneta Glam zdradziła, że Caroline robi casting na "Dżaka"? Derpienski: "Cisza przed BUM"

Caroline Derpieński to w ostatni czasie głośna postać, która mając swoje minut, sporo namieszała w polskim show-biznesie. Od paru dni możemy obserwować konflikt pomiędzy Caroline, a Anetą Glam. Według Glam partnerem Caroline, jest zamożny biznesmen z Sosnowca. Caroline Derpieński przyłapana z mężczyzną Caroline Derpieński stanowczo zaprzecza plotką, że Krzysztof z Sosnowca, to jej tzw. "Dżak". Potyczka słowna na Instagramie między kobietami zrobiła się coraz ciekawsza. Tym razem Aneta na swoim Instastories pokazała zdjęcie Caroline z tajemniczym "Dżakiem". Jeżeli to zdjęcie zrobione jest dosyć niedawno, wychodzi na to, że miłością Caroline jest właśnie Krzysztof. Na zdjęciu widać Caroline wraz ze starszym mężczyzną na brunchu w restauracji w Miami. Czy Krzyś po hiszpańsku to Jack? - zapytała z ironią Aneta. Zobacz także: Caroline Derpienski oznajmia u Kuby Wojewódzkiego: "Jestem ikoną Polaków" Mężczyzna jest odważnie ubrany w czerwone spodnie i kolorową koszulę na krótki rękaw. Na głowie ma czapkę z daszkiem. Caroline natomiast ubrana jest cała na różowo. Czy to dla tego mężczyzny Caroline myślała o przyczepieniu narządu męskiego? Bardzo możliwe. Zastanawiający jest jeden szczegół, kiedy robione było zdjęcie. Jak wiadomo w ostatnich dniach, Caroline pokazywała się z niebieskimi bardzo długimi paznokciami, na fotografii ich nie widać. Nie zmienia to natomiast faktu, że było to spotkanie we dwoje, a mężczyzna nie krył zainteresowania Caroline. Celebrytka jakiś czas temu zdradziła nam, czemu nie pokazuje narzeczonego. Mój partner powiedział: Rób, co chcesz, możesz mówić o mnie, co robimy, jaki jestem. Tylko, jak prosiłam go, żeby wstawić tę fotę razem, tak, jak wam obiecałam, to jednak powiedział, że to...