Olaf Lubaszenko pojawił się na ściance przy okazji premiery spektaklu "Teściowe wiecznie żywe", który sam reżyseruje. 55-letni aktor po raz kolejny mógł pochwalić się swoją spektakularną metamorfozą, którą przeszedł kilka lat temu. W krytycznym momencie Olaf Lubaszenko ważył 165 kilogramów, a jego nadwaga była związana z chorobami, na które cierpiał. Aktor i reżyser otwarcie mówił, że zmagał się z depresją, a otyłość była jednym z objawów, potem okazało się, że Olaf Lubaszenko ma też cukrzycę. Aktor w końcu postanowił zawalczyć o siebie i dziś może cieszyć się efektami metamorfozy.

Premiera spektaklu "Teściowe wiecznie żywe" w Teatrze Kamienica przyciągnęła plejadę gwiazd, a na czerwonym dywanie nie mogło zabraknąć reżysera - Olafa Lubaszenki. 55-letni aktor i reżyser na ściance pozował z poważnym wyrazem twarzy, ale całą uwagę przyciągnął odmieniony wygląd Olafa Lubaszenki. Po metamorfozie gwiazdor prezentuje się doskonale, a po nadmiarowych kilogramach nie ma już śladu. Walka o swoje zdrowie zaprocentowała i dziś gwiazdor kultowych komedii, jak "Chłopaki nie płaczą" czy "Poranek Kojota" nie ukrywa się już w cieniu, ale chętnie chwali się kolejnymi sukcesami. Brawo!

Olaf Lubaszenko nie ukrywa, że walka o zdrowie nie należała do prostych. Aktor musiał poradzić sobie nie tylko z otyłością, ale przede wszystkim depresją, od której wszystko się zaczęło:

Moja waga jest objawem, a nie przyczyną. Z przyczyną sobie poradziłem. Tyle że naprawdę nie ma znaczenia, co było pierwsze - depresja i otyłość to upiorne siostry bliźniaczki. Świetnie ze sobą zgrane i dopasowane. Mają jeszcze dwójkę rodzeństwa: to cukrzyca i bezdech senny

mówił aktor w wywiadzie w z 2014 roku dla Newsweeka.