Anna Lewandowska chwali się przestronnym salonem, a Klara i Laura bawią się z tatą w najlepsze!

Ostatnio wiele się dzieje w życiu Anny i Roberta Lewandowskich. Po intensywnym sezonie pracy piłkarz Bayernu Monachium i jego żona pojawili się na festiwalu w Cannes. Jedna z najgorętszych polskich par błyszczała na czerwonym dywanie i bawiła się z największymi gwiazdami we Francji. Zaraz po zakończeniu europejskiego święta kina Robert Lewandowski od razu poleciał na zgrupowanie kadry narodowej, natomiast Anna Lewandowska wróciła do córeczek i wybrała się z nimi do Hiszpanii. Podczas gdy Robert Lewandowski trenuje z pozostałymi reprezentantami Polski, Anna Lewandowska wsiadła do samolotu i poleciała z córkami na Majorkę, gdzie też zajmuje się sprawami zawodowymi. W tym czasie Klara i Laura korzystają z ciepłego klimatu. Do mediów trafiło urocze zdjęcie dziewczynek. Anna Lewandowska pochwaliła się słodkim zdjęciem córek. "Jak bliźniaczki" Chociaż Anna i Robert Lewandowscy nie mogą narzekać na brak obowiązków, to gwiazdy nie zapominają o tym, by celebrować każdą wspólną chwilę. Niedawno Anna Lewandowska świętowała Dzień Dziecka . Po powrocie z Cannes trenerka personalna pokazała czułe przywitanie z córkami . Gwiazda nie została jednak w domu na długo. Spakowała się i wraz z Klarą i Laurą poleciała na Majorkę. Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy zostali kurierami? Pokazali zaskakujące wideo! Na hiszpańskiej wyspie Annę Lewandowską czekały nie tylko malownicze krajobrazy i miejscowe przysmaki, ale także - a raczej przede wszystkim - praca. Żona Roberta Lewandowskiego jest w trakcie filmowania kolejnej kampanii reklamowej dla jednej z marek. W wolnych chwilach gwiazda pokazała w mediach społecznościowych zapierające dech w piersiach widoki. Na Instagramie Anny Lewandowskiej pojawiło się niezwykle urocze zdjęcie córeczek. Klara i Laura postanowiły schłodzić się nad basenem. Widać, że dziewczynki lubią...