Barek w kuchni jest wygodnym zagospodarowaniem wnętrza kuchennego, szczególnie gdy łączymy go z salonem. Nie wystarczy jednak tylko postawić jakkolwiek barek i hokery (wysokie krzesła, stawiane przy barkach), aby odpowiednio zaprojektować wystrój wnętrza. Możesz go wmontować pod blat kuchenny, do wyspy lub postawić całkowicie oddzielnie.

Kuchnia z barkiem musi być dobrze przemyślana, aby przypadkowe projektowanie wnętrza nie sprawiło, że sam barek zostanie wepchnięty w kąt pomieszczenia i będzie trudno dostępny dla gospodarzy i gości podczas przyjęcia.

Barek pod blatem kuchennym

Barek kuchenny najlepiej wkomponować w meble kuchenne – przedłużenie blatu i dostawienie dwóch hokerów to proste i łatwe rozwiązanie. Nie dość, że dostępność do barku będzie ułatwiona, to jeszcze sam barek nie będzie przeszkadzał podczas codziennego użytkowania kuchni. Wnętrze nie zostanie przytłoczone kolejnym elementem wystroju.

Połączenie barku z wyspą lub półwyspą

Dobrym pomysłem jest również wkomponowanie barku do wyspy lub półwyspy, która oddziela kuchnię od salonu. Od strony kuchennej zabudowujemy ją szafkami i szufladami, a od strony salonowej integrujemy z barkiem. Jest to praktyczne rozwiązanie, które również nie zaburza aranżacji wnętrza kuchni.

Postawienie barku osobno w centralnym miejscu

Gdy nie mamy możliwości zaaranżowania barku w już istniejących elementach wyposażenia kuchni musimy postawić go jako oddzielny mebel. Dopasować go musimy koniecznie do stylu kuchni – dobrać do mebli, kolorystyki, wzoru. Najlepiej gdy oddzielny barek postawimy mniej więcej pomiędzy kuchnią, a salonem. Możesz dekoracyjnie wyróżnić go w pomieszczeniu za pomocą oświetlania go listwą ledową przy suficie lub przy samej podłodze.

Podwieszenie barku w centralnym miejscu

Podwieszenie barku jest również ciekawym dekoratorskim rozwiązaniem, gdy chcemy zaakcentować odseparowanie kuchni od salonu. Dostawienie do niego 2-3 hokerów podkreśli jego użytkowy wymiar i będzie praktycznym rozwiązaniem zamiast stołu w salonie.

Najważniejsze jest, aby barek i dostawione do niego hokery były dobrze wkomponowane w stylistykę kuchni, ale i salonu, ponieważ najczęściej są ich dekoracyjnym łącznikiem.