Sałatki z kolendrą mają wspaniały aromat. Można je przygotować zarówno z granatem, który nada słodko-gorzki smak, jak i z awokado i pomidorami. Warto wypróbować połączenia kolendry z białym pieprzem.

Kolendra to zioło o silnym aromacie i charakterystycznym smaku. Jest często wykorzystywana w potrawach kuchni orientalnej. Dodaje się ją do potraw mięsnych, ryb oraz do sałatek.

Sałatka z awokado, pomidorami i kolendrą - przepis

Składniki:

2 awokado,

4 pomidory,

1 czerwona cebula,

1/2 czerwonej papryki,

1 limonka,

1 pęczek kolendry,

4 łyżki oliwy,

sól,

biały pieprz.

Czas przygotowania: około 15 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Umyj limonkę i zetrzyj z niej skórkę.

Opłucz pomidory i pokrój je w cząstki.

Umyj paprykę, wydrąż z niej gniazdo nasienne, a następnie pokrój w dużą kostkę.

Obierz cebulę i pokrój ją w piórka.

Umyj awokado, przetnij je na pół i usuń pestkę. Wyjmij miąższ, używając łyżeczki.

Skrop go sokiem z 1/2 limonki.

Umyj kolendrę, osusz ją, a następnie porwij na cząstki.

Włóż awokado, pomidory, cebulę, paprykę oraz połowę kolendry do miski.

Dopraw pieprzem i wymieszaj rękami, by nie rozgnieść awokado.

Wyciśnij sok z drugiej połowy limonki i dodaj do niej sól.

Poczekaj, aż sól się rozpuści i włóż skórkę z limonki.

Wlej olej i wymieszaj wszystkie składniki na sos.

Polej nim sałatkę i posyp ją pozostałą częścią kolendry.

Sałatka z granatem i kolendrą

Składniki:

1/2 dużego granata,

1 awokado,

4 małe pomidory,

3 garści roszponki,

2 łyżki pestek dyni lub słonecznika,

1 kulka mozzarelli,

3-4 łyżki oliwy z oliwek,

pieprz.

Czas przygotowania: około 20 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Opłucz roszponkę oraz kolendrę i osusz je na sitku.

Posiekaj kolendrę.

Umyj pomidory, po czym pokrój je na ćwiartki.

Opłucz awokado, przekrój je na pół i usuń z niego pestkę.

Obierz owoc ze skórki i pokrój miąższ na półplasterki.

Umyj i przekrój granat na pół, wyłuskaj z niego ziarenka.

Pokrój mozzarellę.

Wymieszaj roszponkę, pomidory, awokado, ziarna granatu, kolendrę oraz mozzarellę.

Posyp sałatkę pestkami i polej oliwą z oliwek oraz dopraw świeżo zmielonym pieprzem.

Smacznego!