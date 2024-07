Odczuwasz nadmierne zmęczenie, brak apetytu, kołatanie serca i nadmierną potrzebę snu - to może być niedoczynność tarczycy. Niedoczynność tarczycy, obok nadczynności jest jedną z najbardziej powszechnych chorób wynikających z zaburzenia wydzielania hormonów.

Czym jest niedoczynność tarczycy?

Niedoczynność tarczycy to choroba spowodowana zbyt małą produkcją hormonów w tym gruczole. Wpływa to niekorzystnie na cały organizm, a dotyka przede wszystkim osoby starsze oraz otyłe. Przyczyny powstania niedoczynności są różne – od braku odpowiedniej ilości jodu w codziennej diecie, przez przecięcie części tarczycy z powodów onkologicznych lub nadczynności, do choroby autoimmunologicznej, która niszczy organizm i jego układ odpornościowy poprzez gruczoł tarczowy.

Jakie objawy występują w niedoczynności tarczycy?

Osoby cierpiące na niedoczynność tarczycy mają wrażenie, że zawsze jest im zimno, są blade, nie mają apetytu i odczuwają ciągłą potrzebę snu. Niestety, mimo że chorzy na niedoczynność tarczycy nie odczuwają głodu i jedzą naprawdę mało, tyją w zastraszającym tempie!

Do najważniejszych objawów niedoczynności możemy zatem zaliczyć apatię, poczucie zimna, brak apetytu, nadmierną potrzebę snu, suchość skóry, przybieranie na wadze, czy niedokrwienność, a co za tym idzie – zwolnione lub przyśpieszone tętno i kołatanie serca.

Kołatanie serca jako objaw niedoczynności tarczycy

Niestety zmiany w organizmie podczas niedoczynności tarczycy są tak duże i dysfunkcyjne dla całego ciała, że wpływają bezpośrednio na układ krwionośny, powodując arytmię serca. W nietypowej odmianie tej choroby – subklinicznej – wzrost stężenia cholesterolu i trójglicerydów we krwi nie pozostaje bez znaczenia – ma wpływ na ryzyko miażdżycy i zawału serca. Kołatanie serca jako jeden z objawów niedoczynności tarczycy powinno być leczone pod stałą obserwacją specjalisty.

Należy pamiętać, ze kołatanie serca to poważny objaw kliniczny, z którym zawsze należy zgłosić się do lekarza. Może to być również sygnał innych zaburzeń – m.in. chorób serca, reakcji na leki czy stres, niedokrwistość czy odpowiedź na spożywane substancje – kofeinę, alkohol i nikotynę.