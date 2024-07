Kiedy ćwiczyć, rano czy wieczorem? Jeśli chcesz spalić tkankę tłuszczową i dodatkowe kilogramy, zacznij ćwiczyć rano. Popołudnie lub wieczór to odpowiednia pora na ćwiczenia siłowe, wymagające wytrzymałości.

Pora ćwiczeń powinna być uzależniona od indywidualnych upodobań, predyspozycji i dobowych wahań energii. Warto jednak przyjrzeć się pozytywnym i negatywnym stronom treningów o wczesnych i późnych porach dnia.

Zalety porannego treningu

Jeśli twoim celem jest utrata kilogramów, ćwicz rano. Metabolizm jest wtedy bardziej pobudzony, a organizm szybciej spala kalorie. Proces ten utrzymuje się jeszcze kilka godzin po wysiłku fizycznym i ciało spala więcej nadprogramowych kalorii. Dodatkowo trening poranny lepiej redukuje tkankę tłuszczową. Organizm zużywa w nocy rezerwy glikogenu i ruch o poranku pobudza go do spalania tłuszczu. Ćwiczenia powinny być wykonywane w umiarkowanym tempie. Poranne ćwiczenia uwalniają endorfiny, a więc dobrze pobudzają i poprawiają nastrój. Wypoczętemu człowiekowi łatwiej skupić się na planie treningowym.

Czy warto ćwiczyć rano? Przeciwwskazania

Z porannych ćwiczeń powinny zrezygnować osoby starsze, gdyż podniosłoby to ryzyko wystąpienia zawału serca. Ze względu na podwyższony opór powietrza w drogach oddechowych nie poleca się też aktywności fizycznej rano astmatykom. Gdy na początku dnia mięśnie nie są jeszcze wystarczająco rozgrzane, znacznie łatwiej o kontuzję. Intensywny trening budujący mięśnie nie może być wykonywany na czczo, gdyż nastąpi niepożądane spalanie tkanki mięśniowej.

Zalety wieczornych ćwiczeń

Późne popołudnie to najlepsza pora na ćwiczenia siłowe - na godziny pomiędzy 16-19 przypada bowiem szczyt wytrzymałości ludzkiego organizmu i ponowny wzrost tempa przemiany materii (jest jednak niższe niż z samego rana). Najwyższa temperatura ciała jest w granicach godziny 18., czemu towarzyszy przyspieszone przewodzenie impulsów nerwowych oraz małe ryzyko kontuzji. Wieczorny trening wycisza, odpręża, pozwala rozładować nagromadzone w ciągu dnia negatywne emocje, odstresowuje i zapewnia spokojniejszy sen.

W jakich przypadkach nie ćwiczyć wieczorem

Zbyt późno wykonane intensywne ćwiczenia mogą spowodować poważne problemy z zasypianiem i ciągłością snu. Metabolizm gwałtownie spada po położeniu się do łóżka, co nie przyczynia się do spalania kalorii po zakończeniu późnego treningu. Skoro ćwiczenia powinny się odbywać najwcześniej 2 godziny po posiłku, ich pora nie może być zbyt późna. Przykładowo, po kolacji, która ma być ostatnim daniem w ciągu dnia jedzonej o godz. 18., można ćwiczyć dopiero o godz. 20. Godzina lub półtorej wysiłku fizycznego, prysznic i dojazd do domu sprawiają, że ciężko położyć się o normalnej porze, zdążyć wcześniej wyciszyć przed snem i usnąć z pustym żołądkiem. Można natomiast przed wieczornym treningiem zjeść lekką przekąskę np. banana i garść orzechów, odczekać z treningiem pół godziny lub 1 godzinę, a po treningu zjeść lekką i małą kolację. Przez 2 godziny po treningu organizm szybciej spala kalorie, dlatego taką kolację można jeść najpóźniej na 2 godziny przed snem. Jeśli wieczorem siłownie są dość zatłoczone, to można wykonywać ćwiczenia o wieczorne w domowym zaciszu.