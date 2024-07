Nie ma potwierdzenia, że kawa bezpośrednio wpływa na płód. Wiadomo jednak, że m.in. wypłukuje z organizmu wapń i magnez, a to pierwiastki niezbędne do prawidłowego rozwoju płodu. Rozwiązaniem alternatywnym w ciąży jest kawa zbożowa. Dostarcza składników odżywczych i może być smakowym zamiennikiem dla kawy kofeinowej.

Kofeina w dużych ilościach nie jest dobra dla ciężarnych

Kobiety w ciąży muszą dbać o swoje zdrowie, bo to z ich organizmu płód pobiera składniki odżywcze. Kawa natomiast wypłukuje magnez i wapń. Wzbudzającym kontrowersje składnikiem kawy jest kofeina i to jej wpływ na nienarodzone dziecko bywa najczęściej badany. Nadmiar kofeiny może spowodować, że masa urodzeniowa noworodka będzie mniejsza, a w dawce powyżej 300 miligramów dziennie grozi poronieniem. Kawa ma za zadanie pobudzić organizm, ale gdy stan ten trwa nienaturalnie długo, może mieć skutki uboczne. W organizmie ciężarnej kofeina utrzymuje się nawet do 11 godzin od spożycia. Szczególnie na wzrost ciśnienia powinny uważać te kobiety, które chorują na serce. Duża ilość kofeiny może wywołać niepokój i bezsenność. Badania przeprowadzone na produktach dostępnych na polskim rynku wykazały, że najwięcej kofeiny zawiera kawa rozpuszczalna, bo średnio 61,1 miligrama w 160 mililitrach (filiżance) napoju z 1 łyżeczki. Druga pod tym względem była kawa mielona – 40,7 miligrama w filiżance naparu z jednej łyżeczki, a trzecia – kawa ziarnista – w jej naparze z 1 łyżeczki było średnio 30 miligramów kofeiny. Badacze wskazują, że zawartość kofeiny może się różnić w zależności od tego, jak drobno jest zmielona kawa i od sposobu parzenia (po turecku/z ekspresu).

Zdrowe zamienniki zwykłej kawy – kawa bezkofeinowa i kawa zbożowa w ciąży

Jeśli przyszła matka nie chce rezygnować ze smaku kawy i rytuału picia tego napoju, może sięgnąć po kawę o znacznie mniejszej zawartości kofeiny. Do wyboru są kawa bezkofeinowa i kawa zbożowa. Kawa bezkofeinowa zawiera śladowe ilości kofeiny, by zachować smak i zapach kawy, natomiast kawa zbożowa nie tylko jest całkowicie pozbawiona kofeiny, ale i ma wiele składników odżywczych. Napój zawdzięcza swój smak paleniu ziaren zbóż wykorzystanych do jego produkcji. Zawartość magnezu, potasu i witamin z grupy B sprawia, że kawa zbożowa w ciąży jest napojem nie tylko nieszkodzącym, ale wręcz pozytywnie wpływającym na zdrowie przyszłej matki i płodu. Ważnym składnikiem takiej kawy jest też błonnik rozpuszczalny. Dzięki niemu poprawia się praca jelit. Kawa zbożowa w ciąży i po jej zakończeniu wpływa na organizm pozytywnie także dlatego, że zawiera antyoksydanty. Ponadto zawarte w niej probiotyki pomagają w stworzeniu i utrzymaniu prawidłowej flory bakteryjnej w układzie pokarmowym. Działają tak także na dziecko karmione piersią przez kobietę pijącą kawę zbożową.