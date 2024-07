Można biegać w ciąży, o ile robiło się to już wcześniej, a dystanse i czas i tak powinny zostać skrócone o połowę.

Ruch w ciąży jest wskazany, ponieważ pozwala przygotować się do porodu i po nim szybciej wraca się do pełnej sprawności i sylwetki sprzed ciąży. Jogging także nie jest wykluczony, ale to zły pomysł, żeby zaczynać biegać dopiero po zajściu w ciążę.

Zalecane środki ostrożności przy joggingu w ciąży

Kobieta, która nie biegała wcześniej, nie powinna zaczynać uprawiać joggingu w ciąży. Jeśli jednak w ciążę zachodzi kobieta aktywna i nie ma medycznych przeciwwskazań, może nadal uprawiać sport. Ale dystanse i czas joggingu muszą ulec skróceniu o połowę. Ponadto bieganie mogą utrudnić nieprzyjemne dolegliwości pierwszego trymestru, jak zgaga czy mdłości.

Pierwsze trzy miesiące nie są zbyt dobrą porą do biegania także z tego powodu, że w tym czasie dochodzi do 90% wszystkich poronień. To, czy można biegać w ciąży zależy więc od opinii lekarza i chęci ciężarnej. Biegając zimą, kobieta w ciąży powinna mieć towarzystwo, ponieważ nietrudno wówczas o wywrotkę i poturbowanie się. Regułą obowiązującą przy joggingu w ciąży jest to, żeby nie robić nic ponad siły i się nie forsować. Podczas biegu należy szczególnie skupić się na reakcji organizmu i w porę reagować w wypadku zagrożenia np. omdleniem.

Więcej ruchu to więcej kalorii – można biegać w ciąży, ale trzeba więcej jeść

Ciążą to nie czas na odchudzanie, a przybieranie na wadze jest naturalne dla tego stanu. Podczas biegania w ciąży tak samo spala się kalorie, dlatego trzeba je uzupełniać, by i malec, i matka mieli siły. Ujemny bilans kalorii nie jest wskazany dla ciężarnych. Podobnie jeśli chodzi o płyny – trzeba je systematycznie uzupełniać, zwłaszcza latem.

Bieganie w trzecim trymestrze trzeba mocno ograniczyć

W trzech ostatnich miesiącach ciąży obciążenie dla organizmu jest bardzo duże, zwłaszcza jeśli chodzi o stawy, kręgosłup i więzadła. Ponadto duży brzuch sprawia, że coraz trudniej się poruszać, a zmęczenie dopada szybciej. Dlatego biegać w ciąży w trzecim trymestrze mogą tylko te kobiety, które prowadziły bardzo aktywny tryb życia. Najlepszym rozwiązaniem jest natomiast maszerowanie albo spacerowanie. Spacer to ciągle ruch na świeżym powietrzu i nie obciąża dodatkowo, tak jak jogging.

