W saunach temperatura waha się od 40 nawet do 120 stopni Celsjusza. W niektórych rodzajach wilgotność powietrza wynosi nawet 100%.

Sauny w zależności od rodzaju, różnią się między sobą przeznaczeniem, wysokością panujących w nich temperatur i wilgotnością powietrza. Dodatkowo w zależności od regionu świata mogą inaczej wyglądać czy mieć inne nazwy.

Sauna sucha, inaczej fińska/szwedzka

W saunie suchej panuje temperatura od 60 do 120 stopni Celsjusza. Wilgotność w nich utrzymuje się na poziomie od 5% do 20%. W środku pieca znajdują się nagrzane kamienie, które można polewać wodą, a zarazem zwiększać wilgotność i odczucie gorąca. Kąpiel w takiej saunie wpływa dobrze na kondycję skóry i naczyń krwionośnych. Półgodziny pobyt pozwala spalić około 400 kalorii.

Sauna parowa, inaczej rzymska

W saunie rzymskiej temperatura waha się między 50 a 65 stopni Celsjusza z wilgotnością na poziomie 45 – 50 %. Ten typ sauny nie różni się wiele od sauny fińskiej, oprócz zastosowania parownika, który pozwala przeprowadzać kąpiele ziołowe i aromatyczne. Sauna rzymska dobrze działa na układ dróg oddechowych i bóle reumatyczne.

Sauna na podczerwień

Sauna na podczerwień dociera do 4 mm w głąb tkanek powodując pocenie się. Pozwala to na usuwanie z organizmu toksyn, kwasów, metali ciężkich i spalanie kalorii. Polecana jest kobietom przy walce z cellulitem.

Biosauna, inaczej sanarium

W biosaunie temperatura utrzymuje się na stałym poziomie 60 %. Wilgotność powietrza to 40%. Zalecana jest osobom źle czującym się w wysokich temperaturach.

Caldarium

Caldarium to sauna inhalacyjna. W temperaturze 38 stopni Celsjusza pozwala oczyścić drogi oddechowe i odprężyć ciało.

Bania ruska

Bania ruska to sauna zbudowana z drewna, w której znajduje się piec do podgrzewania kamieni. Jest podobna do sauny parowej, jednak panuje w niej niższa wilgotność, a wyższa temperatura. Podczas seansu pije się zioła z miodem, które przyspieszają pocenie. Dodatkowo podczas seansu dla lepszego ukrwienia organizmu bije się po plecach zielonymi gałązkami brzozowymi lub dębowymi. Ciało schładza używając śniegu lub polewając się zimną wodą.

Fitosauna

Fitosauna polega na kąpieli w cedrowej beczce ogrzewanej wewnątrz generatorem pary o temperaturze około 50 stopni Celsjusza. Wysoka temperatura otwiera pory w skórze, a mieszanka podawanych ziół przyspiesza wydalanie toksyn z ciała. Niezaprzeczalną zaletą fitosauny jest to, że siedząca w niej osoba ma głowę ponad beczką, dzięki czemu może swobodnie oddychać bez zagrożenia zasłabnięcia. Wilgotność w beczce jest na tyle duża, że poprawia krążenie krwi.

Koszt pobytów w saunie

Cena jednorazowego pobytu w saunie zależy od jej rodzaju:

sauna sucha – od 15 do 35 złotych,

sauna parowa - od 15 do 35 złotych,

sauna na podczerwień – od 15 do 25 złotych,

biosauna – od 20 do 45 złotych,

bania ruska – od 20 do 35 złotych,

caldarium – od 20 do 35 złotych,

fitosauna – od 15 do 30 złotych.