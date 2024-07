Ciężarki do ćwiczeń można kupić w każdym sklepie z akcesoriami sportowymi. Są różne rodzaje hantli, np. żeliwne, winylowe, neoprenowe, gumowe i z uchwytem. Z ich pomocą możesz ćwiczyć zarówno w domu, jak i na siłowni.

Reklama

Hantle neoprenowe

Hantle neoprenowe polecane są dla początkujących. Ważą zwykle od 0,5 do 2 kg. Hantle neoprenowe są gładkie i pochłaniają wilgoć, dzięki czemu ręka się na nich nie ślizga podczas treningu.

Hantle powlekane (winylowe)

Hantle powlekane (winylowe) zawierają w środku masę betonową. Zewnętrzną powłokę tworzy kolorowy winyl. Waga ciężarków waha się od 1,5 do 5 kg. Polecane są przede wszystkim mężczyznom o większej masie ciała.

Hantle z uchwytem

Hantle z uchwytem idealnie nadają się na trening aerobowy. Podczas podskoków mamy pewność, że hantle nie ześlizgną się i nie wypadną z rąk. Są pokryte powłoką neoprenową lub miękką gąbką, które pochłaniają wilgoć. Po dłuższym stosowaniu mogą więc nieprzyjemnie pachnieć. Uchwyt zapina się przeważnie na rzep. W środku znajduje się masa betonowa, żeliwo lub metal. Ten rodzaj ciężarów przeważnie występuje od 0,5 do 5 kg.

Hantle miękkie

Hantle miękkie, tak samo jak hantle neoprenowe zalecane są dla osób rozpoczynających przygodę ze sportem. Mają przeważnie małą wagę: od 0,5 do 2 kg.

Zobacz także

Hantle żeliwne

Hantle żeliwne mają trzy elementy: gryf, zacisk i talerz. Talerz jest żeliwny, gryf niklowany, a zacisk ryflowany, czyli pokryty specjalnymi rysami, zwiększającymi przyczepność. Ten rodzaj ciężarków jest najmniej bezpieczny, ale z kolei najmocniejszy. Poleca się je do ćwiczeń na siłowni.

Reklama

Hantle gumowe

Hantle gumowe są zalecane do treningu domowego lub siłowego. Ciężarki występują w różnych postaciach. Gumą może być pokryta cała zewnętrzna powłoka hantli (ten typ hantli ma wagę od 0,5 do 5 kg), zakończenia ciężarów (mają one odważniki nawet do 50 kg). W ostatnim rodzaju hantli tylko na talerze nakłada się gumę, a tym samym nie można regulować talerzy na gryfie. Waga tych ciężarów waha się od 4 do 37 kg.