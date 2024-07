Zapobieganie kamicy nerkowej to kwestia zmiany diety, która jest konieczna zwłaszcza u osób, które przechodziły już koszmar wydostawania się kamienia z przewodu moczowego. Mdłości, wymioty, krwiomocz i dotkliwy ból brzucha występujące przy kamicy nerkowej to objawy, których może się spodziewać ponownie każdy, kto choć raz miał problem z krystalizowaniem się związków w moczu. Szacuje się, że nawrót choroby to kwestia 5-10 lat. Można jednak temu zapobiec – działania prewencyjne nie wymagają dużych wyrzeczeń, a oszczędzają cierpienia.

Reklama

Dieta a rodzaj kamienia

Pierwszym krokiem w profilaktyce kamieni nerkowych jest rozpoznanie rodzaju kamienia. Jeśli więc wydalanie kamienia z dróg moczowych nie odbywa się w warunkach szpitalnych, trzeba pamiętać o tym, by oddać go do przebadania. Dopiero rozpoznanie, jakie związki występują w moczu w nadmiarze, pozwala na dobranie odpowiedniej diety.

Kamica szczawianowo-wapniowa

Najczęstsza jest kamica szczawianowo-wapniowa, której przyczyną jest zbyt duża ilość szczawianów w moczu. Produkty bogate w szczawiany to: szczaw, szpinak, botwinka, suszone figi, buraki, rabarbar, rośliny strączkowe oraz ziemniaki. Do napojów, jakich należy unikać należą mocna herbata (zwłaszcza z cytryną), kawa, kakao i czekolada. Niezalecane są też ostre przyprawy. Trzeba też uważać na marchew, pomidory, śliwki, agrest, cukier oraz mleko (nie ma jednak konieczności całkowitego eliminowania ich z diety). Przy kamicy szczawianowo-wapniowej nie trzeba ograniczać spożycia wapnia, wystarczy jeśli zrezygnuje się z przyjmowania go w postaci suplementów (dotyczy to także witaminy D). Zalecane są takie produkty, jak: jaja, mięso, ryby, sałata, ogórki, kapusta, produkty zbożowe oraz owoce (z wyjątkiem wymienionych wcześniej).

Zobacz także

Kamica moczanowa

U osób z kamicą moczanową za krystalizację związków zawartych w moczu odpowiadają puryny, które zwiększają stężenie kwasu moczowego. Tutaj – odwrotnie niż w przypadku kamicy szczawianowo-wapniowej – trzeba się wystrzegać produktów mięsnych (także galaretek, bulionów i sosów), sardynek i śledzi. Zaszkodzić mogą także orzechy, grzyby i rośliny strączkowe, a także wszelkie potrawy smażone, pieczone i duszone. Nie wolno pić kawy, mocnej herbaty, kakao i czekolady. Wskazana jest za to cytryna, która jest czynnikiem zwiększającym ryzyko krystalizacji związków przy kamicy szczawianowo-wapniowej. W przypadku kamicy moczanowej warto pić jak najwięcej soku z cytryny, np. w postaci tradycyjnej lemoniady. Zaleca się też jedzenie dużej ilości warzyw, owoców, ziemniaków i chudego sera oraz picie mleka.

Kamica fosforanowo-wapniowa

Trzecia z najczęściej występujących kamic – fosforanowo-wapniowa – powstaje na skutek nadmiaru obniżającego pH fosforu. Przy kamicy fosforanowo-wapniowej należy bezwzględnie zrezygnować z jedzenia roślin strączkowych i picia wody alkalicznej. Trzeba też ograniczać niektóre warzywa (zwłaszcza ziemniaki, szpinak, szczaw i botwinę), a także mleko i jaja. Tak jak w przypadku innego rodzaju kamic, nie wolno pić mocnej herbaty, kawy, kakao i czekolady. Zalecane są natomiast duże ilości ryb, sera, chleba, kasz i makaronów.

Profilaktyka kamicy nerkowej – zalecenia ogólne

Przy kamicy nerkowej tak samo ważne jak dieta jest dostarczanie do organizmu dużej ilości płynów. Minimum to 3 l w ciągu dnia (więcej w upalne dni lub podczas intensywnego wysiłku fizycznego). Najlepiej, by płyny te miały neutralne pH, jak woda mineralna (niskozmineralizowana) lub zwykła woda filtrowana. Drugim, o czym należy pamiętać, jest ograniczanie spożycia soli do nie więcej niż 5 g (jednej łyżeczki) w ciągu dnia. To pomoże ustrzec się nie tylko przed kamicą nerkową, ale także przed otyłością i cukrzycą typu II.