Becikowe to jednorazowa zapomoga, którą otrzymuje się ze względu na urodzenie dziecka. Nie przysługuje jednak każdemu – trzeba być opiekunem dziecka, a także spełniać warunek dochodowy. Otrzymuje się je na wniosek składany do gminy.

Becikowe: komu się należy

Becikowe, będące jednorazowym świadczeniem otrzymywanym ze względu na urodzenie się żywego dziecka, przysługuje matce dziecka, jego ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka – czyli temu, kto w rzeczywistości się nim opiekuje. Zapomogę tę otrzymuje się na wniosek. Wynosi ona 1000 zł. Kwota ta przysługuje na każde urodzone dziecko.

Nie ma możliwości otrzymania becikowego, jeśli matka dziecka nie pozostawała pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Warunek ten ma zachęcać kobiety do odpowiedniej dbałości o rozwój dziecka w okresie przed narodzinami.

Aby uzyskać becikowe należy jednak spełnić jeszcze jeden warunek. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1 922 zł. W razie otrzymywania wyższego dochodu nie ma możliwości otrzymania tego świadczenia.

Becikowe: jak załatwić?

Aby otrzymać becikowe należy złożyć w gminie zamieszkania wniosek w terminie 12 miesięcy od urodzenia się dziecka. Jeśli w grę wchodzi opieka prawna lub faktyczna, bądź przysposobienie dziecka, to wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od objęcia dziecka opieką lub przysposobienia go. Należy to jednak uczynić nie później niż z chwilą ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Do wniosku o becikowe należy dołączyć:

