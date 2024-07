Współcześnie majeranek uprawiany jest przede wszystkim w rejonie Morza Śródziemnego. Uprawa majeranku w domu w doniczce ma wiele zalet – w pomieszczeniu roznosi się aromat świeżych ziół, którymi w każdej chwili możesz wzbogacić potrawę.

Reklama

Aby uprawa majeranku przyniosła oczekiwane efekty, najlepiej – i jednocześnie najprościej - kupić roślinę w sklepie ogrodniczym (te z supermarketu są o wiele mniej wytrzymałe). Jeśli ktoś chciałby poeksperymentować z dłuższą drogą uprawy majeranku, może kupić nasionka. Należy wówczas przykryć nasiona cienką warstwą drobnoziarnistej (przesianej) ziemi – po kilku dniach od siewu powinny pojawić się kiełki.

Uprawa majeranku – cenne wskazówki

Majeranek ma dwie odmiany: jednoroczną i wieloletnią. Jest to przyprawa, która szczególnie dobrze komponuje się z wieprzowiną, zwłaszcza pieczoną i duszoną, a także ziemniakami i grillowanymi warzywami. Majeranek płasko się korzeni, więc roślinę powinno się uprawiać w niskiej, szerokiej donicy. Roślina preferuje wilgotną glebę.

Zobacz także

Reklama

Kupując doniczkę, należy zwrócić uwagę, żeby miała na dnie otwory, które umożliwią odpływ wody. Liście majeranku warto codziennie zraszać. Majeranek lubi wyprażoną ziemię, dlatego jeśli zaczynamy uprawę majeranku od nasion, warto włożyć ziemię na kilka minut do piekarnika. Jeśli na zewnątrz nie będzie ujemnej temperatury, doniczkę można wystawić na balkon, a na wiosnę przesadzić do ogródka. Minimalna temperatura wymagana do uprawy majeranku to 10 stopni. Roślina powinna znajdować się w miejscu nasłonecznionym. W momencie, kiedy pąki kwiatowe dojrzeją, należy podciąć gałązki (około 10 centymetrów). Za ciekawostkę można uznać fakt, że suszony majeranek pachnie jeszcze bardziej intensywnie niż świeże zioło.