Michał Wiśniewski stale ma ręce pełne pracy, dlatego trudno się dziwić, że zdecydował się poszukać kogoś do pomocy. Lista oczekiwań wydaje się jednak dość długa, a poszczególnym podpunktom może być co poniektórym ciężko sprostać. Co natomiast z wynagrodzeniem? Lider Ich Troje podał konkretną kwotę.

Michał Wiśniewski szuka pracownika

Odkąd Michał i Pola Wiśniewscy powitali na świecie drugi owoc swojej miłości, ich życie wywróciło się do góry nogami. Muszą łączyć opiekę nad najmłodszymi - Noelem i Falco, ale też wciąż małoletnimi dziećmi Poli z poprzedniego związku. Poza tym lider Ich Troje stara się nieprzerwanie skupiać na pracy i rozwijać kolejne projekty.

Nie jest jednak to tak łatwe, jak mogło się wydawać. Gdy ostatnio Michał Wiśniewski pokazał zdjęcie z całą rodziną, internauci zaczęli zwracać uwagę na wyraźnie smutną i zmęczoną Polę. Ta bez ogródek przyznała, że od trzech tygodni mało śpi, ponieważ dzieci chorują jedno za drugim. Wygląda na to, że w końcu Michał Wiśniewski postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i, aby odciążyć trochę ukochaną, ale jednocześnie nie zaniedbywać zawodowych obowiązków, zdecydował się zatrudnić nową osobę.

Lider Ich Troje opublikował ogłoszenie, które zaczął od pytania: "Chcesz być częścią naszego zespołu?". Nie zdradził jednak, jakie stanowisko miałby objąć nowy pracownik, a przedstawiana przez niego lista wymagań niewiele sugeruje w tej kwestii. Skoro już znaleźliśmy się przy temacie oczekiwań, warto wymienić, co dla muzyka jest najcenniejsze przy zatrudnianiu pracownika.

Kandydat musi być m.in.: dyspozycyjny czasowo, wielozadaniowy czy odporny na pracę pod presją czasu. Dodatkowo taka osoba musi posiadać prawo jazdy kategorii B. Ten podpunkt może więc już na starcie wykluczyć wiele osób. Co natomiast z wynagrodzeniem?

Chociaż Michał Wiśniewski nie wymienił stanowiska, na które szuka pracownika, nie zapomniał o wynagrodzeniu, które może co poniektórych zachęcić... choć może wyjść też wręcz przeciwnie. Muzyk zaoferował bowiem pensję od 5 tysięcy złotych wzwyż. Trudno natomiast oszacować, czy proponowana wypłata jest odpowiednia, czy też nie, jeżeli nie znamy dokładnego zakresu obowiązków.

Patrząc jednak na fakt, że instagramowy profil Michała śledzi blisko 150 tysięcy osób, zgłoszeń z pewnością nie zabraknie.

