Dzień przed Sylwestrem w końcu poznaliśmy największe gwiazdy sylwestrowej imprezy organizowanej przez stację TVP. Jak się okazało, Telewizja Polska zaprosiła do Zakopanego formację Black Eyed Peas. Informacja ta zdecydowanie rozgrzała fanów "Sylwestra Marzeń", ale jeszcze bardziej może Was rozgrzać lista wymagań, jaką zespół zgłosił na swój pobyt w Zakopanem. Co takiego zażyczyły sobie zagraniczne gwiazdy, które pojawią się na "Sylwestrze Marzeń TVP"?

"Sylwester Marzeń": Wymagania Black Eyed Peas na pobyt w Zakopanem

Po tym, jak Melanie C zrezygnowała z występu na Sylwestrze Marzeń TVP, wszyscy zastanawiali się, kto zastąpi brytyjską artystkę. Stacja TVP praktycznie do samego końca trzymała w tajemnicy tę informacje, aż w końcu dziś, 30 grudnia, oficjalnie poznaliśmy zagranicznych artystów, którzy pojawią się na zakopiańskiej scenie. Jak się okazało, to zespół Black Eyed Peas zaśpiewa na "Sylwestrze Marzeń TVP". Podobno artyści szykują nawet wspólny występ z Sarą James, z którą mieli już okazję zaśpiewać podczas finału "America's Got Talent".

Teraz z kolei głośno zrobiło się wokół wymagań zespołu podczas pobytu w Zakopanem. Jak ustalił portal Pudelek.pl, dla członków Black Eyed Peas bardzo ważna jest ekologia. Z tego też względu np.: woda podana w plastikowym kubku czy butelce nie wchodzi w grę. Muzycy zażyczyli więc sobie biodegradowalne lub szklane naczynia. Ale to nie wszystko.

- Artyści poprosili, aby do ich dyspozycji w Zakopanem pozostawały biodegradowalne lub szklane naczynia, a także kosze z możliwością segregacji odpadów - mówi informator Pudelka.

Na tym jednak nie koniec. Jeden w członków zespołu, Will.I.am, jest na wegańskiej diecie. Z tego względu hotelowa kuchnia musiała się porządnie przygotować - zgodnie z przekazanymi im wytycznymi.

- Amerykański szef kuchni, który na co dzień obsługuje muzyków, przekazał organizatorowi 56-stronnicową książkę z przepisami na dania, które lubi raper i szczegółowymi wytycznymi, jak je prawidłowo przygotować.

Co ciekawe, muzycy od razu po przybyciu do Zakopanego mieli udać się na spacer po Krupówkach i postanowili spróbować lokalnej kuchni. Jak informuje portal Pudelek.pl, artyści ponoć zażyczyli sobie... golonki. Ciekawe, czy była też w wersji wege dla Will.I.am'a.

Kto już się nie może doczekać na występ zespołu Black Eyed Peas podczas "Sylwestra Marzeń"?