Bonsai to technika, dzięki której zmienia się kształt drzewek na karłowate. Aby to zrobić, przycina się korzenie i pędy roślin oraz drutuje ich gałęzie. Bonsai sadzi się w płaskich donicach, które uwydatniają ich kształt.

Bonsai to sztuka miniaturyzacji drzewek, która pochodzi z Chin. Do XVII w. zajmowali się nią jedynie arystokraci i duchowni.

Formowanie bonsai krok po kroku

Najlepsze rośliny ogrodowe na bonsai to fikus, buk pospolity, mirt oraz klon. Spotyka się też bonsai z sosny lub kosodrzewiny. Niektórzy projektują kwitnące karłowate drzewka z jabłoni, azalii lub gardenii. Formowanie bonsai to nieustanna praca, ponieważ rośliny stale rosną. Początkowo usuwa się pędy drzewa, skracając je nawet o połowę. Ma to na celu nadanie roślinie pożądanego kształtu. Eksponuje się też pień, wycinając cienkie gałązki. Wraz z upływem kolejnych lat wycina się tylko te gałęzie i pędy, które zmieniają i zaburzają nadany kształt bonsai. Przycina się gałęzie i liście, które są zbyt długie względem całości rośliny. Te, które wyrosną na ich miejsce, będą mniejsze. Należy też usuwać wyschnięte i chore części rośliny. Drutowanie bonsai to kolejny krok przy miniaturyzacji drzewek. Drut, np. miedziany nakłada się na gałęzie i nagina pod wybranym kątem. Drzewka o prostych pniach mają najczęściej gałązki rozłożone horyzontalnie. Po uformowaniu drutem miękkich pędów, po pewnym czasie zdrewnieją i pozostaną w takim kształcie, w jakim je ukształtowano. Przy formowaniu bonsai, drut trzeba usunąć, zanim wrośnie w korę.

Bonsai – pielęgnacja

Pielęgnacja bonsai obejmuje:

podlewanie – płaskie donice nie zatrzymują wody, dlatego bonsai powinno być regularnie podlewane, aby podłoże nie wyschło całkowicie;

