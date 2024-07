Nie ma marzeń, które byłyby niemożliwe do spełnienia, jeśli mamy predyspozycje i siłę do ich realizacji. Kiedy mierzymy zamiar według sił, każde marzenie może przybrać realne kształty.

Realizując marzenia najpierw trzeba wyznaczyć sobie realne cele. Nie obiecujmy sobie złotych gór bez wysiłku, lecz skupmy się na konkretnych efektach.

Zastanów się czego pragniesz

Znajdź dla siebie chwilę i pomyśl, o czym naprawdę marzysz. W uporządkowaniu swoich myśli pomoże ci sporządzenie listy. Wypisz na kartce listę swoich marzeń i zastanów się, co mógłbyś zrobić krok po kroku, by je urzeczywistnić. Dokładna wizualizacja sukcesu nastraja pozytywnie i dodaje energii do wykonania planu.

Uwierz w siebie

Powtarzaj sobie, że osiągniesz cel. Pamiętaj, że człowiek, który spełnia swoje marzenia, zaraża szczęściem innych i potrafi stawić czoła przeciwnościom. Wizualizacja sukcesu, pewność siebie oraz przekonanie, że zasługujesz na szczęście sprawi, że nie dasz się zniechęcić nikomu. Otaczaj się ludźmi, którzy dają wsparcie i wierzą w twój sukces.

Stawiaj sobie konkretne cele

Marzysz o wyprawie na Islandię? Zaplanuj urlop, zarezerwuj z wyprzedzeniem tani lot lub namów przyjaciół na wspólną podróż, jeśli obawiasz się, że koszty takiej wycieczki cię przerastają. Kochasz pisać? Stwórz bloga, opowiedz o swojej pasji w oryginalny sposób. Nie naśladuj nikogo. Jeśli interesuje cię średniowieczne wzornictwo, na pewno znajdą się pasjonaci, którzy to zrozumieją, jeśli będziesz umiał o tym opowiadać w taki sposób, jakby to było najważniejsze na świecie. Pamiętaj, że marzenia spełniają nie tylko utalentowani, ale także ci, którzy ciężko pracują, aby im się udało.

Szczęśliwi przyciągają szczęście

Jeśli będziesz zachowywał się jak człowiek sukcesu, tak też będziesz widziany. Ludzie optymistyczni i pełni energii do działania przyciągają podobne osoby – zarażające pasją. Łatwiej osiągać to, czego pragniemy, jeśli jesteśmy otoczeni przez osoby, które inspirują i wspierają.

Nagradzaj się

Nie planuj od razu wielkich przedsięwzięć zmieniających losy świata. Ciesz się z każdego zrealizowanego planu, nawet jeśli jest to np. odnowiona znajomość, udany dzień w pracy, wycieczka za miasto. Nie bój się sprawiać sobie przyjemności w nagrodę za osiągane sukcesy.