Cel w życiu, to jego kwintesencja, droga którą zmierzamy – mniej lub bardziej świadomie. Aby dążenie do celu było rzeczywiste, łatwe i efektywne, przygotuj listę marzeń.

Cel w życiu to pragnienie ciągłego rozwoju.

Cel w życiu potrzebny jest nam chociażby do tego, żeby mieć motywację do działania. Dzięki niemu widzimy sens, wszystko staje się klarowne, a każde nasze działanie staje się racjonalnie uzasadnione.

Cel w życiu to dążenie do ciągłego rozwoju. Jeżeli to czytasz, to znaczy, że taka potrzeba już w tobie jest – a to połowa sukcesu. Z pewnością masz marzenia, możliwe, że również pasje, ale masz świadomość, że czegoś ci brakuje. Gdy nadchodzi moment, w którym nie jesteś w stanie jasno określić czego chcesz, czujesz niepokój. Jesteś jak puszczona w ruch cząsteczka bez jasno określonej trajektorii. Spokojnie, można to zmienić. Jest kilka sposobów i może któryś z nich stanie się twoją metodą na znalezienie i realizację swojego życiowego celu.

Cel, to marzenie do zrealizowania – przygotuj listę

Przede wszystkim zajrzyj w głąb siebie. Każdy marzy i ma marzenia. Twoje marzenia to małe cele, które wystarczy tylko odpowiednio wyartykułować. Weź trzy kartki. Na jednej z nich zapisz wszystkie swoje marzenia – bez ograniczeń, bez względu na to czy są realne czy nie. Nie wstydź się, pozbądź się zahamowań i zapisz je wszystkie. Na drugiej kartce zanotuj wszystko to, co sprawia ci przyjemność, co wywołuje uśmiech na twojej twarzy, albo po prostu ci się podoba, ludzie, filmy, kolory. Tutaj też nie ma ograniczeń. Daj sobie czas, wszystkie te rzeczy nie przyjdą ci do głowy w pięć minut. Poświęć na to 2-3 dni, dopisując każdą nową myśl. Gdy obie listy będą już gotowe zestaw je ze sobą. Teraz pora na trzecią kartkę – zanotuj wspólne mianowniki marzeń i przyjemności. Dzięki temu dowiesz się dokąd zmierzasz i być może pojawią się wskazówki dotyczące celu oraz tego, jak dążyć do jego spełnienia

Cel życia w 20 minut – sposób Steve’a Pavliny

Jest wiele sposobów czy treningów, które mogą pomóc w odnalezieniu własnego celu. Jest też taki, który zajmie nie dłużej niż godzinę. Nie masz nic do stracenia, a możesz wiele zyskać. Instrukcja jest bardzo prosta. Weź kartkę papieru, w nagłówku napisz: „Jaki jest mój prawdziwy cel w życiu?” i zapisz odpowiedź. Każde słowo się liczy, zapisuj wszystko, co przyjdzie ci do głowy, aż dojdziesz do momentu, kiedy zobaczysz przed sobą zdanie, które spowoduje, że się wzruszysz albo nawet rozpłaczesz. Sposób jest bardzo prosty i wart wypróbowania. Wszystkie fałszywe cele i schematy myślowe, które zakotwiczyły się w twojej głowie przeszkadzają w odpowiedzi na to pytanie. Staraj się oczyścić umysł i podejść do zadania na świeżo. Poświęć na to tyle czasu, ile potrzebujesz, 20 minut, 15 czy nawet 60. Według Steve’a Pavliny metoda ta jest skuteczna w 80-90% przypadków. W mniej niż godzinę ludzie jasno określają swój cel w życiu.

Dążenie do celu – szczęśliwe życie

Ludzie, którzy mają sprecyzowane cele życiowe są szczęśliwi i spełnieni, ponieważ zmierzają w ściśle określonym kierunku. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby do nich dołączyć. Aby wytrwać w realizacji swojego celu potrzebna jest przede wszystkim wytrwałość. Stań się swoim najlepszym przyjacielem, dbaj o siebie i swoje życie. Doceniaj każdy dzień, wówczas poczucie spełnienia, wyposaży cię w ogromne pokłady energii. Jeśli po drodze stracisz motywację, albo twój cel wyda ci się nagle nieosiągalny, zapisz go jeszcze raz na kartce i pomyśl, czy nie wart jest jakiejś niewielkiej modyfikacji. Bardzo pomocne w uporządkowaniu życia jest prowadzenie dziennika. Może warto pomyśleć o robieniu codziennych zapisków.