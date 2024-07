Jak się zakochać ze wzajemnością – oto jedno z najczęściej pojawiających się pytań na forach internetowych. Nic dziwnego, przeżycie zawodu miłosnego jest bardzo bolesne i może odbić się na późniejszych relacjach damsko-męskich. Nie warto jednak zrażać się niepowodzeniami.

Psychologowie ostrzegają, że do zauroczenia wystarczą jedynie 4 minuty. Niestety zbyt wiele osób pod wpływem zauroczenia zaczynać snuć miłosne plany wobec drugiej osoby już po pierwszej randce. A później zderza się z rzeczywistością i wielkim zawodem. Jak się zakochać, aby być kochanym i nie czuć rozczarowania – oto 5 kroków do sukcesu:

1. Nie idealizuj – problem z miłością bez wzajemności często wynika z tego, że ludzie mylą głębokie, złożone uczucie jakim jest zakochanie z zauroczeniem. Jeśli jedynie widzieliście się chwilę, rozmawialiście, byliście na randce – trudno od razu stwierdzić, że połączyła was miłość. Podczas pierwszego spotkania, zauroczona dziewczyna lub chłopak widzi same dobre cechy „ukochanej” osoby. Idealizuje jej postawę, poglądy i podświadomie wmawia sobie, że to ten jedyny. Aby nie wpaść pułapkę zaangażowania się w relację z osobą, której nie znasz, daj sobie szansę na od odkrycie jej zalet i wad. Spotkaj się z nią kilkakrotnie i spójrz na nią po prostu obiektywnie.

2. Miej „zimną głowę” – trudno stwierdzić, aby kalkulowanie w prawdziwej miłości było możliwe i pożądane. Miej jednak na uwadze, że to podświadomość podczas zauroczenia „płata nam figla” i często dajemy ponieść się chwilowym emocjom, tracąc umiejętność logicznego myślenia. Jeżeli ktoś rzeczywiście zwrócił twoją uwagę obserwuj go, nie myśl o nim przez pryzmat sympatii, tylko obiektywnie oceniaj. Tylko realistyczne spojrzenie na drugą osobę, pomoże nam ustrzec się przed niepotrzebnym zaangażowaniem się w relację, która skończyć się może zawodem miłosnym.

3. Bądź strategiem – zasłyszane „w miłości jak na wojnie” niestety sprawdza się tutaj idealnie. Nie możesz odkryć na początku „wszystkich kart”. Szczególnie dziewczyny, nie powinny być zbyt wylewne w uczuciach. Spojrzenie z dystansu na drugą osobę, danie sobie szansy na flirt, a nawet przysłowiowe wodzenie za nos pozwoli na sprawdzenie, czy druga osoba jest rzeczywiście zaangażowana w relację.

4. Nie bądź wybranym, to ty wybierz – wiele samotnych osób mylnie jest przekonanych, że miłość polega na tym, że ktoś zwróci na nich uwagę, dostrzeże ich zalety i zakocha się bez opamiętania. W rzeczywistości sygnały wysłać muszą dwie osoby. Nie chodzi o podrywanie wszystkich osób znajdujących się w barze, ale selektywną obserwację otoczenia. Reaguj spontanicznie na zainteresowanie, ale nie rzucaj się od razu komuś na szyję.

5. Pozbądź się błędnego myślenia – single to przeważnie osoby, które powtarzają, że mają „pecha w miłości”. Tak naprawdę podchodzą z negatywnym nastawieniem do kolejnych, dobrze rozwijających się relacji, prowadząc podświadomie do ich upadku. Błędne koło niepowodzeń spowoduje kolejne fiasko. Pozbądź się negatywnych uczuć, zapomnij o przeszłych związkach i pozwól sobie wejść w nowy związek bez bagażu złych doświadczeń.

Odpowiedź na pytanie, jak się zakochać z wzajemnością nie może być jednoznaczna, ponieważ może być wiele przyczyn, które powodują, że cierpi się z powodu nieodwzajemnionej miłości. Najważniejsze jest jednak, aby nie robić sobie zbyt wielkich nadziei i z dystansem podejść do nowych relacji.