W ciągu ostatnich dni dużo mówiło się o humorystycznym wideo Katarzyny Nosowskiej, która udawała amerykańską gwiazdę, mówiącą kiepską polszczyzną. Dotknięta nagraniem poczuła się Caroline Derpienski, która nie tylko odpowiedziała piosenkarce, ale zapowiedziała nawet, że podejmie kroki prawne (jak na razie na groźbach się skończyło). Teraz do całej afery odniosła się Klaudia Halejcio, która zarzuciła modelce brak dystansu i wzięła w obronę Nosowską.

Dotknięta nagraniem Caroline Derpienski zapowiedziała, że podejmie kroki prawne w związku z parodią autorstwa Katarzyny Nosowskiej. Wszystko wskazuje więc na to, że jeszcze długo będziemy słyszeć o tej aferze. Głos w tej sprawie zabrało już nawet sporo gwiazd, a ostatnio w rozmowie z "Faktem" Klaudia Halejcio stwierdziła, że Caroline Derpienski brakuje po prostu dystansu.

- To jest kwestia tego, że nie masz dystansu. Mnie by to nigdy nie zabolało — powiedziała Halejcio.